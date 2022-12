Kvôli tomuto hororu ju roky trápili nočné mory: Jenna Ortega, hviezda hitu Wednesday, opísala svoj desivý zážitok

Jenna Ortega je hviezdnou úspešného seriálu Wednesday, ktorý sleduje život mladej hrdinky z rodiny Addamsovcov. Nie je však žiadnym hereckým nováčikom a poznať ju môžete napríklad aj z viacerých hororov. Napriek tomu, že má k tomuto žánru blízko, v detstve ju trápili nočné mory kvôli jednému konkrétnemu hororu, uvádza Screen Rant.

Jenna Ortega sa stala takzvanou „Scream Queen“, teda“kráľovnou kriku“. Tento pojem sa používa na označenie herečiek, ktoré sa objavujú v hororových filmoch a svojím zjavom sú výnimočné.

Sama si zahrala vo viacerých, napríklad v kontroverznej snímke X alebo v horore Vreskot (Scream) z roku 2022.

Desivý zážitok, ktorý jej roky nedal spávať

V rozhovore pre ELLE herečka prezradila, že keď videla v detstve svoj prvý horor, vystrašil ju natoľko, až ju začali sužovať nočné mory. Išlo o snímku Detská hra (Child’s Play), ktorá ukazuje desivú bábiku Chuckieho s dušou sadistického vraha.

Ortega opísala svoj strašidelný zážitok z detstva. Chcela sa pridať k starším bratom, ktorí horor pozerali, no tí ju poslali do svojej izby s tým, že sa bude báť. Nenechala sa však odbiť a potajomky z chodby sledovala, čo sa na obrazovke odohráva. Ukázalo sa, že bratia mali napokon pravdu a nemala to robiť.

„Od hrôzy som kričala, keď som uvidela vraždiacu bábiku. Potom som mala nočné mory až do svojich 15 rokov,“ zdôverila sa.

Dnes sa už spomínaný horor považuje za klasiku a v roku 2019 sa dočkal aj rovnomenného rebootu.