Kvíz s mikulášskymi básničkami: Zvládnete do nich doplniť všetky chýbajúce slová?

S plynúcim časom sa tradície menia, a to isté platí aj pre básničky recitované na Svätého Mikuláša. Moderné interpretácie často pridávajú humor a ľahkosť, no môžu tiež strácať starodávne odkazy a symboliku. My sme pre vás dnes vybrali skôr tie tradičné a skryli sme niektoré z ich slov. Zdá sa vám, že bude ľahké ich doplniť? Otestujte sa a zistite, ako dobre poznáte tieto básničky!

