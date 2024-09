Kvíz pre Slovákov, ktorí sú múdri a zvedaví: Len pravý všeznalec spozná názov slovenských miest v maďarskom jazyku

Overte si svoje schopnosti v našom dnešnom kvíze.

Každý z nás pravdepodobne vie, ako sa povie názov jeho rodného mesta v cudzích jazykoch. Spomedzi našich susedov (a rovnako tak celého sveta) výrazne vytŕča maďarčina, ktorá sa s názvami cudzích lokalít často vyrovnáva po svojom. Ak by sa vaša navigácia náhodou prepla do maďarského jazyka, možno s ňou netrafíte ani do nášho hlavného mesta. Vyskúšajte si, či by ste vedeli odlíšiť maďarské názvy slovenských miest, ktoré znejú úplne inak.

Pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.