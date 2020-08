Kultový animovaný seriál South Park rozšíria nové filmy. Tvorcovia na nich už majú pracovať

Bude to znieť neuveriteľne, no jeden z najsprostejších animovaných seriálov už je na televíznych obrazovkách 23 rokov. A ani za takýto dlhý čas tvorcovia Trey Parker a Matt Stone neprichádzajú o nápady. Je však veľká škoda, že sme sa doposiaľ dočkali len jedného celovečerného filmu z Mestečka South Park. To by sa ale malo v najbližšom období zmeniť.

Okrem nových epizód seriálu by sme sa totiž podľa všetkého mali dočkať aj ďalších celovečerných filmov, informuje web LAD Bible odvolávajúc sa na správy portálu CNBC.

23 rokov na obrazovkách, no len jeden celovečerák

Webu CNBC mal totiž zdroj blízky tvorcom prezradiť, že dvojica scenáristov Parker a Stone spolu s nováčikom Grantom Gishom pracuje nielen na nových televíznych špeciáloch animovaného seriálu South Park, ale aj na nových filmoch.

Zatiaľ posledným celovečerákom zo sveta South Parku je snímka z roku 1999 s názvom South Park: Peklo na Zemi (South Park: Bigger, Longer & Uncut). Práve Gish, ktorý aktuálne pracuje pre Marvel Studios a má na starosti sekciu komediálnych a animovaných programov, má však prejsť do spoločnosti ViacomCBS koncom augusta. A tu bude zastávať pozíciu viceprezidenta animovaných programov pre dospelých.

Okrem filmov aj seriálové špeciály

Podľa informácií webu CNBC sa už Gish mal s tvorcami South Parku stretnúť a predstaviť im svoju víziu toho, kam možno kultový animovaný seriál posunúť. Vzniknúť by mal bližšie nešpecifikovaný počet celovečerných filmov i epizódnych špeciálov, pričom tieto plány by mali finálnu podobu (aspoň na papieri) dostať budúci rok. K výsledným dielam je tak ešte dlhá cesta, vyzerá to ale tak, že celkom blízka realite.

Čo sa týka Stonea a Parkera, tak tí aj naďalej zatiaľ pracujú na nových epizódach seriálového South Parku pre stanicu Comedy Central. Po lete by sme sa mali dočkať už 24. série, pričom doposiaľ bolo odvysielaných celkovo 307 epizód. A keďže aj po vyše dvoch dekádach ide o stále zarábajúcu a úspešnú značku, je viac než isté, že seriál bude divákov zabávať ešte dlhé roky.