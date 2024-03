Kuli pikle a stvorili „Diabla v koži baránka“. Matovič obviňuje konkrétne osoby z toho, že „zlo“ ovládne prezidentský palác

Bývalý premiér a exminister financií Igor Matovič sa včera zúčastnil debaty v Televízii Markíza, ktorú moderovala Gabriela Kajtárová. Mal ju mať s ďalším kandidátom na prezidenta, Štefanom Harabinom, no ten sa nakoniec nedostavil.

Ako sme vás informovali v našom článku, Matovič má vraj v rukáve informáciu zo súkromia Petra Pellegriniho, ktorú možno uverejní. Dnes zatiaľ zverejnil status, v ktorom obviňuje už asi každého, dokonca aj ľudí, ktorí vraj majú pamäť ako akváriová rybička. Už včera opätovne kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, nevynechal ju ani v dnešnom statuse.

Kritizuje prezidentku Čaputovú

„Súčasná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je falošná žena, ktorá zahrala svoju rolu v prezidentskom paláci tak, ako mnoho jej voličov – takých povrchných, očakávalo“. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal kandidát na prezidenta a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. Ako ďalej uviedol, hlave štátu vyčíta napríklad to, že sa počas pandémie ochorenie COVID-19 viackrát „zachovala naozaj veľmi zákerne“.

„Ona vtedy považovala za omnoho dôležitejšie sa stretávať s Pellegrinim. Každý mesiac mali kávičku v prezidentskom paláci. So mnou sa odmietala stretnúť, alebo odmietala prísť napríklad na tlačovku pred Vianocami 2020, keď nám denne zomieralo 50 až 60 ľudí, a ona vtedy normálne na moju žiadosť ako premiéra, že spravíme spoločnú tlačovku, kde vyzveme ľudí, aby boli zodpovední počas vianočných sviatkov, normálne arogantne odpísala, že nie, nemá záujem,“ povedal Matovič.

Podľa Matoviča sa do paláca dostane „zlo“ alebo aj „Diabol v koži baránka“, a je to vina PS, SaS a KDH, prezidentky Čaputovej a fašistov a, samozrejme, aj progresívnych novinárov a médií. „Dnes sa spoločne všetci dokopy tvária, že sú zhrození, že Diabol bude v paláci… aká to faloš, aký to výsmech ľuďom do tvárí,“ uzavrel Matovič.