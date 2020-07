Krvavé orgie, poprava a súboj s motorovými pílami. Na Netflix prichádza hororová halucinogénna snímka

Taliansky režisér Panos Cosmatos už vo svojom debute Beyond the Black Rainbow určil filmársky štýl, ktorému sa bude vo svojej tvorbe venovať. Hypnotické, dlhé a pomalé zábery, zvrátené scény a situácie, ktoré s dávkou nadhľadu pôsobia komicky. Vo svojom druhom filme, Mandy – Kult pomsty, toto všetko posunul ešte ďalej a vytvoril unikátny horor plný výstredných scén, ktorý vás pri sledovaní úplne očarí a usadí do kresiel.

Snímka je zasadená do roku 1983 a sleduje pokojný život ústrednej dvojice Reda (Nicolas Cage) a Mandy (Andrea Riseborough), ktorí žijú v lese, mimo civilizácie. Všetko sa mení vo chvíli, kedy ich napadne skupina náboženskej sekty, ktorá si ide nekompromisne po svojom. Medzi ich vodcom a Redom sa rozpúta drsné a krvavé peklo.

Nicolas Cage v najlepšej forme

Mandy – Kult pomsty je divadlom herca Nicolasa Cagea, ktorý vo filme predvádza šialené výkony plné krvi a nechutných zvrátených scén. Cage sa do úlohy krutého pomstiteľa dokonale vžil a dokazuje, že táto úloha mu sadla. Preto ak aj nepatríte medzi skalných fanúšikov jeho tvorby, tu vás zaručene presvedčí o svojich kvalitách.

Psychadelickú atmosféru dopĺňa samotné vizuálne ladenie snímky, ktoré hrá pestrými farbami, pútavá hudba severského skladateľa Jóhanna Johannssona, ktorý umrel iba niekoľko týždňov po premiére filmu na otravu liekmi proti chrípke a kokaínom, herecké obsadenie či samotné kostýmy, ktoré pôsobia ako z metalového klipu. Celkovo aj samotný film v niektorých sekvenciách vyzerá ako kvalitne spracovaný videoklip.

Zvrátený, vizuálne pôsobivý LSD trip

Halucinogénne zábery, krvavé orgie, poprava, trpiaci a kričiaci hrdina odhodlaný pre pomstu, súboj s motorovými pílami a mnoho ďalších brutálností, ktoré nie sú vhodné pre slabé žalúdky. Na druhej strany však ide o poctivú artovú filmárčinu, ktorá inovuje hororový žáner a vo svojej podstate prináša emotívnu a silnú myšlienku.

Zaujímavou je aj samotná formálna stránka filmu. Napríklad jeho úvodný názov sa objaví na obrazovkách až po 75-minútach trvania filmu a po záverečných titulkoch nasleduje aj jedna kráka podtitulková scéna.

Milovaný aj nenávidený

Ako to pri tomto žánri býva, názory divákov a kritikov sa značne rozchádzajú. Kým si film Mandy vyslúžil hodnotenie na ČSFD 59% a IMDb 6,6/10, portál Rotten Tomatoes mu udelil vysokých 90% a podobne pozitívne sú aj ohlasy kritikov.

Ak patríte medzi fanúšikov zaujímavých a originálne spracovaných hororov, ktoré nemajú obdoby, určite si snímku Mandy – Kult pomsty nenechajte ujsť. Od konca júla si ju môžete vychutnať aj na streamovacej službe Netflix.