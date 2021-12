Kríza s benzínom, či Bransonov let do vesmíru. Tieto predpovede Simpsonovcov sa naplnili v roku 2021

Inak to nebolo ani v roku 2021. Opäť nastalo množstvo situácií, pri ktorých sa ľudia pýtali, či tvorcovia slávneho animovaného filmu náhodou nemajú niekde ukrytú vešteckú guľu, alebo či sa náhodou nenaučili cestovať v čase. Aké predpovede im vyšli v roku 2021?

Človek by povedal, že z dielne Simpsonovcov nás už nič neprekvapí, rok 2021 však opäť ukázal, že opak je pravdou. Už v priebehu predchádzajúcich rokov tvorcovia predvídali, že svet bude upierať zrak na ekoaktivistku Gretu, ako aj to, že nás zasiahne pandémia, ktorá sa začne šíriť z Číny.

Vedeli, že Branson poletí vo vesmíru

O niekoľkých predpovediach sme vás informovali na našom webe aj my. Písali sme napríklad o tom, že Richard Branson sa do vesmíru pozrel nielen v rámci populárneho seriálu, ale tento rok aj v skutočnosti. To, že Branson sa ocitne vo vesmíre, vedeli tvorcovia animáku už v roku 2014. Tento rok však 71-ročný miliardár predbehol dokonca aj Jeffa Bezosa a na palube rakety Virgin Galactic letel až k vesmírnej hranici. Epizóda, ktorá táto udalosť predvídala, mala názov The War of Art.

Richard Branson’s Space Voyage Predicted By ‘The Simpsons’ Back In 2014 https://t.co/kisKFXZi4h — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 15, 2021

Predvídali, že ľudia sa budú zoznamovať prostredníctvom Tinderu

V septembri sme vám priniesli ďalšiu správu, z ktorej mnohým fanúšikom Simpsonovcov naskakovali zimomriavky. Ukázalo sa totiž, že už v roku 1996 vedeli, že sa raz ľudia budú zoznamovať prostredníctvom Tinderu. V tom čase nikto o takýchto aplikáciách ani len nechyroval. Napriek tomu však postava profesora Johna I. Q. Nerdelabuam Frinka Jr. predvídala, že ľudia sa síce cez aplikácie budú zoznamovať, vytratí sa však romantický náboj. Táto predpoveď sa objavila v epizóde Much Apu About Nothing.

The Simpsons predict Tinder… pic.twitter.com/roUFnzEcn4 — Simpsons Daily Glavins (@simpsons_DG) September 5, 2021

Tušili aj o benzínovej kríze

Tvorcovia Simpsonovcov už v roku 2010 vedeli, že Veľkú Britániu postihne benzínová kríza nevídaných rozmerov. Opäť tak trafili do čierneho. V septembri sa totiž v médiách objavovali správy o tom, ako sa pred benzínovými pumpami tvoria nekonečné rady. A písali sme o nej aj my. Scénka, kde Homer tankuje benzín do kufra svojho auta, sa objavila v epizóde s názvom Lisa Simpson, This Isn’t Your Life.

Bidenovu inauguráciu moderoval Tom Hanks

Tom Hanks sa neobjavil v seriálovej, ale vo filmovej verzii Simpsonovcov, ktorá mala premiéru v roku 2007. Ako sme vás informovali, populárny herec vo filme moderoval inauguráciu amerického prezidenta a neskôr sa to aj naozaj odohralo. Hanks totiž moderoval inauguráciu Joea Bidena.

Vo filme Hanks komentuje dianie uprostred chaosu po tom, čo vláda plánovala vyhodiť do vzduchu zamorený Springfield. Chaos však zavládol aj v realite. Ľudia v uliciach protestovali po tom, čo policajt zabil 46-ročného Afroameričana Georgea Floyda. Hanks pred Lincolnovým pamätníkom komentoval, že Amerika prežíva veľmi ťažké časy, no verí, že obyvateľov čakajú lepšie časy.

Vedeli, čo si oblečie Kamala Harris

V epizóde seriálu Bart to the Future z roku 2000 tvorcovia predvídali, že Donald Trump bude zo svojho pomyselného trónu zvrhnutý a jeho nástupca bude mať čo robiť, aby krajinu vysekal z toho najhoršieho. Akoby vopred vedeli aj to, že na post viceprezidentky zas nastúpi Kamala Harris.

Táto predpoveď však nie je príliš presná a mnohí sa pýtali, či to už nie je trochu prehnané, či diváci len náhodou nevidia to, čo vidieť chcú. Seriál totiž popisoval, ako sa hlavou Spojených štátov stala Lisa. Outfit Lisy a viceprezidentky Kamaly sa však skutočne nápadne podobá. Ako sme vás informovali začiatkom tohro roka, obe mali na sebe podobné fialové sako, náhrdelník i náušnice.

S takýmito predpoveďami by sme mohli pokračovať donekonečna. Zdá sa, že Simpsonovci ich takpovediac sypú z rukáva každú chvíľu. Už teraz sme zvedaví, aké predpovede sa naplnia v roku 2022.