Kráterové jazero v Indii zmenilo zo dňa na deň farbu. Fenomén nastal v rekordne krátkom čase

Jazero Lonar vzniklo pred približne 50.000 rokmi po náraze meteoritu. Nachádza sa 500 kilometrov od finančnej metropoly Indie Bombaja. Experti si fenomén vysvetľujú zmenou slanosti vody a výskytu rias, potvrdiť to však musí analýza vzoriek vody, napísala vo štvrtok agentúra AFP.

Experti uvádzajú, že jazero nezmenilo farbu vody prvýkrát, zmena však nikdy nebola taká rýchla.

„Hladina vody v jazere sa za uplynulý rok dramaticky znížila, čím sa zvýšila jej slanosť aj teplota. To prispelo k premnoženiu rias,“ povedal vo videu zverejnenom na Twitteri geológ Gadžánan Kharát.

Since the past four days or so, #Maharashtra‚s world-famous #LonarLake – the world’s third biggest formed by a meteorite hit – has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade.

(IANS) pic.twitter.com/kzGnpccnYf

— The Weather Channel India (@weatherindia) June 11, 2020