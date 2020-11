Kráľovský nástupný plat a firemné auto k tomu. Táto pozícia vhodná aj pre absolventa nemá konkurenciu

Niet pochýb, že generácia mladých absolventov stredných a vysokých škôl má z neustupujúcej pandémie koronavírusu strach. Ekonomické následky sú zatiaľ nevyčísliteľné a vyzerá to tak, že situácia sa bude v dohľadnej dobe iba zhoršovať. Čo s absolventmi bude? Podarí sa im nájsť dobre platenú prácu, ktorá im umožní sľubný začiatok do života a zaručí im stabilné a finančne dobre ohodnotené zamestnanie?

Samozrejme, záleží od toho, kde budú hľadať. Čoraz viac sa však ukazuje, že najmä mladšie generácie chcú po absolvovaní strednej či vysokej školy zostať vo svojich rodných mestách. A práve tam môže byť hľadanie dobre platenej a stabilnej práce ťažšie. Stále však platí, že kto hľadá, nájde. A s čoraz lákavejšími ponukami na prácu prichádzajú tí zamestnávatelia, o ktorých by si nikto nemyslel, že by práve absolventov vo svojich radoch chceli.

Spoločnosť Lidl Slovenská republika už niekoľko mesiacov prejavuje záujem najmä o mladých ambicióznych ľudí, ktorí majú nielen chuť pracovať, ale sa popritom aj vypracovať na vyššie pozície. A čo je najlákavejšie – hľadajú ich najmä v menších mestách, kde býva hľadanie stabilnej práce ťažšie.

Staň sa manažérom Lidl-u

Pôsobiť ako manažér predajne v malom meste môže byť pre niekoho nepredstaviteľnou utópiou. Spoločnosť Lidl však mení zdanlivé sny na skutočnosť a najnovšie mladým absolventom dáva ponuku, ktorá sa neodmieta. Práve tu totiž môže každý šikovný absolvent naštartovať svoju kariéru na lákavej pozícii a za peniaze, ktoré mnohí nedostanú ani po rokoch tvrdej práce.

Vďaka ich Trainee programu manažéra/ky predajne majú absolventi strednej alebo vysokej školy možnosť využiť ponuku práce v jednej z predajní Lidl, kde sa z vás stane skúsený manažér a navyše sa naučíte to, čo možno vaša škola počas riadnej výučby zanedbala. Vytvorili preto špeciálny „tréningový“ program, cez ktorý majú záujemcovia-absolventi možnosť naštartovať svoju kariéru len v priebehu pár mesiacov.

10-mesačný tréning

Trainee program je určený pre absolventov, ktorí ukončili štúdium strednej alebo vysokej školy v tomto alebo v predchádzajúcom roku a majú záujem o prácu v odvetví obchodu, no na priame vedenie prevádzky zatiaľ nemajú dostatočnú prax. Lidl si takýmto spôsobom vychováva svojich vlastných zamestnancov a tí si vo výsledku nielen skvelo finančne prilepšia a tiež dostanú stabilnú prácu v podobe riadenia vlastnej prevádzky.

Celý program trvá zhruba 10 mesiacov, počas ktorých si záujemca vyskúša všetko, čo na predajniach Lidl zamestnanci každý deň robia. Dostane komplexné zaškolenie na pozíciu manažér predajne, získa informácie o tom, ako funguje Lidl a samotné predajne a absolvuje aj pozíciu shadowing manažéra či regionálneho manažéra.

Po úspešnom ukončení programu sa zo zamestnanca stane manažér predajne, ktorý bude riadiť svoju vlastnú prevádzku.

Firemné auto a kráľovský plat na začiatok

Okrem lákavého platu vo výške 1350 eur (brutto) dostanú záujemcovia služobné auto, ktoré môžu využívať aj na súkromné účely, široký systém benefitov, z ktorého si dokáže vybrať každý zamestnanec, no najmä možnosť odštartovať kariéru hneď po skončení školy.

Lidl už cez svoj trainee program zamestnal niekoľko ambicióznych absolventov, ktorí ho odporúčajú aj ostatným nerozhodným záujemcom o uplatnenie na pracovnom trhu. Jednou z nich je aj 25-ročná Frederika. Tá si túto prácu nevie vynachváliť, aj keď priznáva, že nie je najjednoduchšia.

Stabilná práca, ktorá nie je len o “papierovačkách”

“Síce za krátku dobu kariérne rýchlo postúpim, avšak je to za cenu toho, že sa musím naučiť veľmi veľa za oveľa kratší čas ako ostatní manažéri predajní, ktorí začínali ako brigádnici, predavači a postupne sa rokmi vypracovali tam, kde ja budem zhruba za rok. Niektorí zamestnanci tu pracujú roky, sú dlhodobo na rovnakých pozíciách a prídem ja, mladá, čerstvá absolventka a zrazu ich mám riadiť. Za čas, ktorý som strávila priamo na predajni, boli na to reakcie rôzne. Avšak, čo by to bolo za výzvu, keby všetko len hladko,” hovorí Frederika.

Ako však uznala, je nadmieru spokojná, pretože Lidl podľa nej ponúka to, čo žiadny iný zamestnávateľ na Slovensku a najmä je tu istota stálej práce i kariérneho rastu.

“Práve potravinové reťazce sú istotou v každej situácii. Som naozaj vďačná za to, že môžem každý večer s pokojom zaspávať, že neprídem o prácu zo dňa na deň,” prezradila. A komu by trainee program manažéra predajne odporučila?

“Ľuďom, ktorí nemajú radi stereotyp, sú veľmi flexibilní a majú radi dynamickú prácu. Nie je to totiž len o tom, že sedíte v kancelárii a riešite “papierovačky”. Manažér sa tiež pohybuje na predajni ako člen tímu a vykonáva prácu spolu so zamestnancami a pomáha im. Možno tí, ktorí nikdy nepracovali v potravinových reťazcoch, sa mylne domnievajú, že práca je jednoduchá, ale zdanie vie klamať. Pred nástupom by som si ani len nepomyslela, čo všetko to zahŕňa. Stále sa robia zmeny, prispôsobujú a orientujú sa na zákazníkov a ich aktuálne potreby. Preto aj ľudia, ktorí sa rozhodnú nastúpiť na pozíciu manažéra musia vedieť, že práca je o neustálych zmenách a pohotovom jednaní,” dodáva Frederika.

Zamestnávateľ, ktorý sa o svojich ľudí náležite stará

Zhruba mesiac trainee programu má za sebou aj 24-ročná absolventka Alexandra. Tá tiež vyzdvihuje kvality tohto spôsobu výchovy nových zamestnancov, ako aj samotnú spoločnosť Lidl. Ako priznala, lepšieho zamestnávateľa si ani nemohla vybrať. “Spoločnosť Lidl má férový prístup rovnako ku svojim zamestnancom ako aj ku zákazníkom. Ústretovosť a spokojnosť zákazníka sú pojmy, na ktoré kladie firma veľký dôraz. Aj napriek tomu, že mám skúsenosť zatiaľ iba krátku, toto vyznamenanie najlepšieho zamestnávateľa si Lidl určite zaslúži. Počas môjho prvého mesiaca v zapracovaní som sa stretla iba s pozitívnymi ohlasmi na všetko,” hovorí.

Pracovnú ponuku, ktorá sa neodmieta, sa Alexandra rozhodla prijať aj vzhľadom k tomu, že už počas štúdia na vysokej škole sa potravinárskemu sektoru a supermarketom venovala. Trainee program je však pre absolventov akýchkoľvek odborov. Zatiaľ má za sebou síce len malú časť programu, chváli najmä spôsob, ako sa o ňu spoločnosť i kolegovia starajú. To ale nie je jediný benefit, ktorý Alexandra vyzdvihuje. “Zaujímavé platové ohodnotenie, služobné auto aj na súkromné účely a veľa iných benefitov, ktoré si vie každý osobne vybrať podľa svojich preferencií. Veľkým benefitom v procese zapracovania je aj kolektív, ktorý ochotne odpovie na všetky otázky, poradí, pomôže, vysvetlí, ukáže,” vysvetľuje, pričom program aj ona všetkými desiatimi záujemcom odporúča.

“Trainee program jednoznačne odporúčam všetkým mladým ambicióznym ľuďom, ktorí sa chcú rýchlo posúvať vpred, sú odhodlaní na sebe zamakať a majú jasne stanovené ciele. Ak si odhodlaný dočasne vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prispôsobiť sa režimu, ktorý funguje vo firme, zvládať skoré vstávanie, cestovanie a náročnú prácu, avšak v super kolektíve, tak neváhaj a prihlás sa na trainee program,” odporúča Alexandra.

Lidl Slovenská republika aktuálne obsadzuje lákavé pozície do malých miest ako Lučenec, Vranov nad Topľou či Revúca. Viac informácií nájdete na webe spoločnosti Lidl.

V spolupráci s Lidl Slovenská republika.