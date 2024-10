Kráľovský expert tvrdí, že Diana by bola na Harryho poriadne naštvaná. Netýka sa to však rodinného konfliktu ani Meghan

Princ William sa tento týždeň objavil na obrazovkách v dokumentárnom filme o bezdomovectve, ktorému sa venovala jeho zosnulá matka. Bol to jej odkaz, vďaka ktorému drží jej pamiatku nažive. Robí to však sám, keďže jeho brat má v súčasnosti iné priority.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Mirror, princezná Diana by sa na Harryho hnevala, že nechal princa Williama, aby sám pokračoval v jej dedičstve, tvrdí kráľovský expert. Phil Dampier sa tiež domnieva, že obaja znepriatelení bratia sa nikdy nezmieria – napriek tomu, že William prvýkrát po šiestich rokoch spomenul Harryho menom v novom dokumente, ktorý sa tiež vysielal tento týždeň.

Nasleduje príklad svojej mamy

Štyridsaťdvaročný princ z Walesu vystúpi v programe televízie ITV s názvom Princ William: Môžeme skoncovať s bezdomovectvom. Princ si v ňom vypočuje príbehy ľudí v núdzi, ktorí sa zaoberajú problematikou bezdomovectva, ktorej sa venovala aj Diana.

Expert Dampier sa však domnieva, že Diana by bola nahnevaná, keby princ Harry nenasledoval príklad svojho brata. Novinár a spisovateľ povedal: „Bola odhodlaná ukázať im, že nie všetci žijú v palácoch a nie všetci sa narodili so striebornou lyžičkou v ústach. Diana ich nechala v mladosti prespať v drsnom prostredí, aby im ukázala, aké to v skutočnosti je.“

Bezdomovectvo bolo Dianinmu srdcu blízke a oboch svojich synov raz ako malých chlapcov vzala do útulku pre bezdomovcov v Londýne. William povedal, že sa chcel v dokumente zamerať na túto tému, pretože podľa jeho slov čelil kritike za svoj privilegovaný životný štýl a mnohé rezidencie.

Napriek tomu, že princ William v dokumente spomenul aj brata Harryho, nevyzerá to tak, že by čoskoro malo dôjsť k zmiereniu a následnej spoločnej dobročinnosti. „Obaja mohli urobiť toľko dobrého pre niečo, na čom jej veľmi záležalo, a preto som si istý, že by bola úplne zničená,“ povedal bez okolkov kráľovský expert.