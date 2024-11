Krajniak spôsobil zemetrasenie u kresťanských demokratov: Poslanci KDH sa obávajú, že chce ovládnuť stranu

Pred poslednými parlamentnými voľbami sa hovorilo o spájaní Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Kresťanskej únie (KÚ). Napokon k tomu však nedošlo, KDH vyčítalo KÚ, že jej skôr ako o spoločný predvolebný program ide o personálne požiadavky. Aktuálne to však vyzerá tak, že si k sebe našli cestu.

Ako upozornil portál Aktuality, Milan Krajniak nedávno spomenul spoločné rokovania a prísľub, že sa KDH a KÚ budú v parlamente vzájomne podporovať, a to najmä pri kultúrno-etických otázkach.

Majú s ním problém

Krajniak, nový predseda Kresťanskej únie, o dohode hovoril v rádiu Lumen. „Sme pripravení spolupracovať. Nevidím medzi nami žiadny konflikt, žiadne zásadné spory,“ uviedol.

Niekdajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny za hnutie Sme Rodina je však pre niektorých členov klubu KDH červenou čiarou. Zároveň vidia aj viacero problémov v tom, že by mali spolupracovať s KÚ. Podľa niektorých z nich by sa Krajniak snažil KDH okamžite „ovládnuť“. Rovnako tak sa im nepáčia ani jeho útoky voči KDH pred eurovoľbami. Odsúdili jeho spôsob komunikácie i taktiky, ktoré využíval.

Niektorí dodávajú, že každá strana, do ktorej vstúpil, bola odsúdená na neúspech. „Išiel s Kollárom, ale keď Kollár padol, odišiel. Čiže on je človek, ktorý kde pôsobil, tam nevznikalo nič pozitívne,“ povedal pre Aktuality jeden z poslancov. Zároveň nerozumie, prečo by sa malo hnutie spájať s KÚ, ktorá je politicky irelevantná.

Ďalší si myslí, že Krajniak je ako výkonný človek úspešný, ale „každú stranu, do ktorej vstúpil, pochoval“.

Niektorí z poslancov zvolených do NR SR za KDH tvrdia, že predseda Milan Majerský hrá „nejakú zvláštnu hru“. Aj keď nechcú verejne hovoriť o ich vnútorných problémoch, jasne hovoria, že klub je proti. Spolupráca s Kresťanskou úniou navyše podľa nich môže ohroziť poslanecký klub.

Kritika sa ozýva napríklad aj k aktuálne v spoločnosti preberanej téme zmeny zákona o potratoch, s ktorým opäť prišli Anna Záborská a Richard Vašečka z KÚ. Zákonom chceli skrátiť lehotu na vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva z dvanásť na osem týždňov. Niektorí poslanci KDH ho považujú za kontraproduktívny a aktuálna právna úprava je podľa nich dostatočná.