Krajinu by nemali riadiť ľudia pod vplyvom alkoholu: Fúkanie v parlamente by malo byť povinné, navrhuje Holečková

Poslanci by mali povinne absolvovať testy na alkohol. Myslí si to nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá navrhuje, aby mohol každý poslanec navrhnúť vykonať testy na alkohol a konali by sa, ak by za jeho návrh hlasovalo aspoň 50 poslancov.

Alkohol je problém

Holečková tak navrhuje, aby sa následného testu museli zúčastniť všetky osoby prítomné v rokovacej sále s právom vystúpiť v Národnej rade. Do úvahy tak okrem poslancov pripadá aj premiér, členovia vlády, prezident, europoslanci a vedúci štátnych inštitúcií.

Holečková verí, že tento návrh uvítajú aj poslanci koalície, ktorí sa sami verejne vyjadrili, že by s testami na alkohol nemali problém.

„Ak máme na Slovensku nulovú toleranciu alkoholu pri riadení auta, tak je úplne normálne, aby sme mali nulovú toleranciu alkoholu aj pri riadení krajiny. Na tom, že alkohol do parlamentu nepatrí, sa zhodneme všetci. Ak teda hľadáme tému, ktorá by spoločnosť spájala, tak je to práve to, že všetci ľudia sú proti tomu, aby poslanci v parlamente pili alkohol,“ uviedla poslankyňa, ktorá si myslí, že je načase prestať si zakrývať oči predtým, že sa v parlamente pije alkohol.

Podľa nej je tento problém potrebné vyriešiť. Ako však poslankyňa dodala, z kontroly poslancov nechce robiť divadlo. „V súčasnosti nie je možné dať poslancom fúkať, keďže nie sú klasickí zamestnanci. Navrhujem preto zmenu rokovacieho poriadku, aby bolo možné dať fúkať poslancom, ale aj iným osobám, ktoré sú oprávnené vystúpiť v Národnej rade, teda europoslancom, členom vlády, premiérovi, prezidentovi a vedúcim štátnych inštitúcií,“ vysvetlila Holečková s tým, že návrh na testovanie na alkohol by mohol predniesť každý poslanec a jeho návrh by musel získať podporu minimálne 50 hlasov.

„Ak by ich získal, tak by sa testy uskutočnili. Predseda parlamentu by tak musel zabezpečiť, aby mal každý poslanecký klub možnosť delegovať svojho zástupcu ako overovateľa. Tie osoby, ktoré by testami neprešli, by následne nemali právo vstúpiť do rokovacej sály,” uzavrela Holečková.