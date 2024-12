Audit s SNG je hotový, nový riaditeľ hrozí čistkami: Zamestnanci sú vraj neposlušní, niekde sa malo stratiť 5,5 milióna eur

Vnútorný audit Ministerstva kultúry (MK) SR v Slovenskej národnej galérii (SNG) preukázal závažné pochybenia, ktoré môžu mať napokon trestnoprávnu rovinu. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v súvislosti so zisteniami auditu, ktorý mapoval obdobie od januára do decembra 2023. Výstupy z kontroly prezentovala na stredajšej tlačovej konferencii.

Ministerka hovorí o nedostatkoch, Machala o neúcte

„Audit odhalil 26 nedostatkov, z toho päť závažných,“ uviedla ministerka. Zistenia sú podľa jej slov natoľko závažné, že ich rezort posunie Najvyššiemu kontrolnému úradu SR. Ako dodala, pochybenia môžu mať napokon trestnoprávnu rovinu.

„Najzávažnejším zistením auditu bolo, že vyše 5,5 milióna eur za stavebné práce pri rekonštrukcii SNG bolo uhradených bez právneho dôvodu,“ oznámila Šimkovičová.

Dočasne poverený generálny riaditeľ SNG Jaroslav Niňaj priblížil, že ďalšie vykázané pochybenia sa týkajú napríklad zmlúv podpisovaných v rozpore so zákonom, nedostatočnej finančnej disciplíny i nesprávneho nastavenia systémov riadenia inštitúcie.

Zopakoval tiež už prezentované zistenia o tom, že rekonštrukcia SNG nevyriešila problém so zatekaním a škodami spôsobenými spodnou vodou.

„Bude vykonaný stavebno-technický i právny audit, ktorý bude mať za úlohu zistiť, či sa pochybenia stali v projekte, alebo sú za zlyhaním manažérske rozhodnutia,“ vysvetlil Niňaj.

Avizoval tiež zámer personálneho auditu v galérii, priznal, že zo strany časti pracovníkov naráža v tomto smere na rezistentný nezáujem o súčinnosť.

Generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala upozornil, že niektorí pracovníci SNG doslova ignorujú príkazy nadriadených.

„Vnútorný audit preukázal, že tento dešpekt a neúcta sú odrazom aj predchádzajúceho fungovania v galérii a toho, že niektorí mali skvelý život, keď si robili, čo chceli a kedy chceli,“ povedal Machala.

Snaha ministerstva o zmeny má podľa jeho slov smerovať k tomu, aby v SNG zavládli profesionálne pracovné vzťahy a verejné prostriedky boli využívané hospodárne a efektívne.