Kotlebovci chcú vypustiť extrémistické skutky z trestného zákona. Každý vraj môže mať vlastný názor

Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje, aby boli z Trestného zákona vypustené všetky paragrafy obsahujúce trestné činy extrémistického charakteru.

Na návrh, ktorý bol vo štvrtok 7. januára predložený do parlamentu, upozornila koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorej je arogantný a protidemokratický. Ako sa ďalej konštatuje vo vyhlásení liberálov, predstavitelia ĽSNS si týmto spôsobom chcú zaistiť beztrestnosť svojich krokov a podporovať fašizmus otvorene.

Popieranie holokaustu by bolo v poriadku

„Fašistickí poslanci okolo Mariana K. naplno ukázali svoj extrémizmus,” uviedol poslanec SaS Miroslav Žiak s tým, že v rámci návrhu by sa nemalo trestať napríklad popieranie holokaustu, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, hanobenie národa, rasy a presvedčenia či výrobu extrémistického materiálu. „Keď dokážu takéto návrhy podávať z opozície, ocitli by sme sa rovno v diktatúre, v prípade, že by sa títo fašisti dostali k moci,” dodal Žiak.

Podľa europoslanca Martina Hojsíka (PS) prichádza ĽSNS s návrhom v čase, keď sa jej predseda Marian K. snaží odvolať voči rozsudku, na základe ktorého bol zatiaľ neprávoplatne odsúdený na štyri roky a štyri mesiace práve za prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. „Takto mu teda jeho poslanci chcú nešikovne pomôcť, ignorujúc základy slovenského právneho systému. V kritickej chvíli ukázali svoju farbu, teda farbu nenávisti,” napísal vo svojom profile na sociálnej sieti Hojsík.

Vraj ide o slobodu prejavu

Podľa ĽSNS je cieľom návrhu predloženého do parlamentu zabezpečiť ochranu úplnej slobody prejavu obyvateľov, ktorú garantuje ústava. „Poslanecký návrh reaguje na stupňujúce sa vládne tendencie v obmedzovaní slobody prejavu, vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády, ako aj z činov a prejavov vládnych predstaviteľov,” uvádzajú navrhovatelia, ktorými sú Marian K., Milan Mazurek. Miroslav Suja, Stanislav Mizík a Rastislav Schlosár.

„Navrhujeme, aby mal každý občan právo vyjadriť akýkoľvek názor, ktorý však nevyzýva k násiliu. Verbálne trestné činy a priestupky majú byť totiž podľa nášho presvedčenia obmedzené iba na podnety ku násilnému konaniu alebo úmyselné šírenie nepravdivých skutočností inej osobe, s cieľom zníženia jej spoločenskej vážnosti alebo spôsobenia ekonomickej škody,” konštatujú navrhovatelia. Dodávajú, že rovnaký model po stáročia funguje v Spojených štátoch amerických, kde je sloboda prejavu a presvedčenia rigidne zakomponovaná v ústave.