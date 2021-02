Košičanky stvorili hru, ktorá v lockdowne pomáha vzťahom: Zachránila manželstvo aj správne vykomunikovala rozchod

Čo by ste povedali na spoločenskú hru, ktorá sa nebude odohrávať vo fiktívnom svete, ale bude iba o vás a vašich blízkych? Kartová hra čLOVEčina pomocou svojich otázok dokáže rozprúdiť konverzáciu aj o veciach, ktoré so svojimi partnermi, rodinou alebo kamarátmi bežne nezdieľate. Môže vás tak zblížiť a pomôcť skutočne spoznať nie iba toho druhého, ale aj samých seba. Otázky totiž môžete položiť aj sebe a je iba na vás, do akej miery dokážete byť úprimní.

Daniela Choma a Alexandra Hollá sú dve Košičanky, ktoré sa vo svojej hre čLOVEčina rozhodli zamerať na medziľudské vzťahy. Po vypuknutí koronavírusovej pandémie sa situácia u mnohých ešte zhoršila. Kým v niektorých domácnostiach to začalo poriadne vrieť, na ďalších čakalo odlúčenie.

Komunikačné kartičky pribaľovali ako darček k donáškam

Kľúčom v riešení týchto situácií môže byť správna komunikácia. Daniela a Alexandra sa práve v tomto období rozhodli zrealizovať svoj projekt. Začalo to tým, že Alexandra s manželom museli zatvoriť svoj podnik a rozbehnúť donášku. A práve k týmto zásielkam začali pribaľovať kartičky s otázkami, ktoré si mohli zákazníci doma navzájom položiť.

Hra, ktorá vás naučí spolu komunikovať

Nezostalo to však iba pri týchto kartičkách a Daniela vytvorila v priebehu niekoľkých dní celú hru. Tá obsahovala neuveriteľných 200 kartičiek, ktoré sa napokon stali finálnou verziou čLOVEčiny.

Na otázku, prečo sa vo svojej hre rozhodli venovať práve komunikácii a medziľudským vzťahom odpovedajú, že kvalita vzťahov je jeden z najzásadnejších faktorov, ktorý priamo ovplyvňuje úroveň duševného zdravia. A ako spoločnosť nevenujeme takmer žiaden priestor alebo čas učeniu sa zdravej vzťahovej komunikácii.

“Naučili sme sa akurát tak reagovať, vysvetľovať, presviedčať, hovoriť, čo sa očakáva alebo čo nás nedostane do problémov, prípadne mlčať. Naše vzťahy ale od nás potrebujú a zaslúžia si viac. Potrebujú zraniteľnosť, otvorenosť, prijatie, bezpečie, zdravé hranice, záujem, osobnú zodpovednosť, blízkosť a autenticitu. Naša hra nežne a zároveň nebojácne k týmto zručnostiam pozýva. Tempom a spôsobom, na ktoré sme práve v danej chvíli pripravení.”

Čo by ste skutočne urobili, keby ste sa nebáli?

Hra čLOVEčina je určená pre kamarátov, rodiny, ale aj kolegov v práci. Na jednotlivých kartičkách na vás čakajú rôzne otázky, aktivity alebo výzvy týždňa. Napríklad na nich nájdeme aj otázku, čo by si urobil/a, keby si sa nebál/a? alebo výzvu týždňa, ktorá hovorí, aby ste vyskúšali urobiť prvý krok k osobe, s ktorou si chcete napraviť vzťah.

Nekĺže po povrchu a pomáha odkrývať ilúziu

“Kartičky oslovujú naše radosti, dary aj víťazstvá, ale nezľaknú sa ani našich výziev, trápení, či zakolísaní. Preto sa aj naša hra teší takej obľube, lebo nekĺže po povrchu, neuhýba, netvorí ilúziu, naopak pomáha ju odkrývať. Privádza do tém, s ktorými častokrát zostávame úplne sami, do kútov, kde často možno ani nenazeráme.” Kartičky sú rozdelené do dvoch kategórií, a to komfort a rozvoj, a preto je pri hre iba na vás, kam až sa ju rozhodnete pustiť.

“Naša hra sa zaujíma. Zaujíma sa o človeka, ako sa má, čo ho teší, povznáša, zarmucuje aj ťaží. Odkrýva našu človečinu a tam si vieme byť ľudsky naozaj blízko, lebo viac nie je treba sa skrývať. Aj do vzťahov, ktoré trvajú desaťročia tak prináša nové podnety a poznanie, kde si môžeme byť stále vzájomne zaujímaví a môžeme sa inšpirovať.”

Prispela k záchrane manželstva, pomohla aj správne vykomunikovať rozchod

Daniela a Alexandra hovoria, že reakcie od ľudí na hru ich veľmi prekvapujú. Predovšetkým kvôli otvorenosti, s akou sa s nimi dokážu podeliť o svoje zážitky. “Prišli nám reakcie, ako hra prispela k záchrane manželstva, ktoré sa po 15. rokoch ocitlo na hrane. Tiež koľko nového a zaujímavého priniesla do dlhotrvajúcich vzťahov (priateľských, rodinných, partnerských), že pomohla vykomunikovať desaťročia nevypovedané témy a situácie v rodine, čo bolo pre rodinu veľmi uzdravujúce.”

Komunikácia môže mať skutočne zázračné účinky. Niekedy však ukáže aj pravdu, ktorú sa snažíme ukrývať možno aj pred samými sebou. “Tiež sa pomohla niektorým párom rozísť, lebo odhalila, že už je celý ten vzťah držaný len nejak zo zvyku a strachu zo samoty a pomohla sa ľuďom pohnúť ďalej.” Môže teda aj pomôcť ujasniť si vzťahové veci, ktoré už možno dlhšie škrípali.

Hru otestovali aj doma

Nechýbajú však ani reakcie od ľudí, ktorí si “iba” pochvaľujú hodnotný čas, ktorý pri nej strávili a zblížilo ich to. “Sme veľmi vďačné a cítime silný kontakt s našimi zákazníkmi, lebo nám prejavujú obrovskú dôveru tým, že našej hre dovolia vstúpiť do toho najcennejšieho, čo majú – do svojich vzťahov. Je to odmena, zodpovednosť a záväzok zároveň a máme k tomu veľkú úctu.”

Hru vyskúšali aj samotné autorky. “Keďže tvorím obsah, tak každú edíciu, ktorú vypustíme, testujem. Najprv so svojím mužom, prípadne posunieme medzi kamarátov, aby sme dostali spätnú väzbu, a hrávame ju aj my dve spolu a vytvorila nám mnoho krásnych chvíľ, či už len medzi nami dvoma, ktoré hru tvoríme, alebo medzi našimi rodinami a priateľmi, keď hrávame viacerí,” opisuje Daniela.

Nevnímať ľudí, ktorých máme okolo seba iba ako samozrejmosť

Ako nám prezradila, jej samej čLOVEčina pomohla pochopiť viacero vecí. “Raz, keď sme hrali na chate taká väčšia partia, napriek tomu, že sa poznáme napríklad 8 rokov, cítila som sa ku každému z nich oveľa bližšie. Viac som rozumela, prečo niekto reaguje alebo koná v bežnom živote tak, ako koná. Cítila som veľký súciť, vrúcnosť a hlboké priateľstvo. Žijeme z toho dodnes a ja zažívam s každým z nich dôvernejší a prirodzenejší vzťah.”

Každý v našom okolí prežíva svoje vlastné príbehy, aj keď možno o tom nehovorí. A práve záujem o druhých a snaha o ich pochopenie môže zblížiť a pomôcť uvedomiť si skutočnú hodnotu ľudí okolo nás. “Je to obrovský dar, lebo často tých okolo seba vnímame ako samozrejmosť. A naša hra mi pomohla uvidieť každého z tých ,,samozrejmých“ okolo mňa ako požehnanie a obrovskú inšpiráciu. Odvtedy som vo veľkej pokore a úcte k tomu, čo medzi sebou máme a opatrujem si to.”

Nová edícia sa zameria na vzťahy medzi partnermi

Hoci je čLOVEčina na trhu iba pol roka, v týchto dňoch vychádza už jej tretia edícia. “Máme našu hlavnú univerzálnu hru do každého prostredia, či vzťahu, ktorá je obsahovo najbohatšia a tematicky najpestrejšia. K Vianociam sme pripravili limitovanú edíciu Vianoce a nový rok, ktorá bola špecifickejšia pre sviatočné rodinné obdobie a pre záver roka. Teraz vychádza edícia pre páry, z ktorej sa veľmi tešíme, lebo je to opäť odvážna a krásna verzia hlbšie oslovujúca témy, ktoré žijeme v párovom živote. Už aj my, aj zákazníci na ňu netrpezlivo čakáme a veľmi sa na ňu tešíme.”

Edícia pre páry chce ukázať, že partnerské vzťahy nie sú odsúdené na stereotyp či stagnáciu. Na jednotlivých 165 kartičkách sa nachádzajú vzťahové aktivity, ktoré môžete vyskúšať napríklad zaradiť do svojej každodennej rutiny a sledovať výsledky.

Dozviete sa mnohé aj o sebe

Jednotlivé otázky dokážu prehĺbiť začínajúci vzťah, ale aj ten dlhodobý. Rovnako pomôžu aj rozchádzajúcim sa párom, urobiť tento krok s úctou. Nedozviete sa veľa iba o svojom partnerovi, ale aj o svojom postavení vo vzťahu. Napríklad pri otázke, či vás partner vníma ako niekoho, kto preferuje mať veci pod kontrolou, alebo skôr cíti dôveru a kompetencie.

A ako vnímajú svoje spoločné podnikanie a priateľstvo Daniela a Alexandra? “Môžeme spolu podnikať práve vďaka tomu, že je medzi nami priateľstvo. Máme spoločnú históriu, zažili sme sa v mnohých situáciách, kedy sme tam boli jedna pre druhú, prípadne zažili perfektné chvíle, o ktoré sa v ťažkostiach pri podnikaní môžeme oprieť.”

“My sa aj hádame, aj spolu nesúhlasíme, aj si niekedy ideme na nervy, ale to, že môžeme, je dôkazom vzájomnej dôvery. Lebo si to dovoľujeme, že týmto môžeme spoločne prechádzať a vždy sa k sebe navzájom vrátiť, lebo to nikdy nie je osobné. Každá z nás vie, že to nie je boj, ale každá háji z jej pohľadu najvyšší záujem projektu a to nás posúva spoločne tvoriť niečo, čo by sme samé nedokázali,” uzatvára Daniela.

A aj o vzájomnom poznaní týchto pocitov je hra čLOVEčina. Čo je v tomto období možno aj dôležitejšie, než predtým. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku hry čLOVEčina alebo profil na Instagrame, kde sa dozviete viac podrobností o všetkých jej troch edíciách a môžete spoznať príbehy ľudí, ktorí ju vyskúšali. A pomocou ich reakcií zistiť, čo im hra čLOVEčina skutočne dala.

V spolupráci s čLOVEčina