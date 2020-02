Koronavírus zrejme zasiahne aj Slovensko, na hraniciach budú kontroly. Kde (ne)cestovať a aká je situácia v Európe?

S výnimkou Antarktídy sa už nový koronavírus spôsobujúci ochorenie Covid-19 rozšíril na všetky kontinenty. Kým v samotnej Číne, hlavnom ohnisku epidémie, počet nových prípadov aj úmrtí postupne klesá a situácia už nevyzerá tak hrozivo ako pred niekoľkými týždňami, objavujú sa nové regionálne epidémie. Čo robiť v prípade, že cestujete do krajiny, kde sa objavili potvrdené prípady koronavírusu, ako sa pred ochorením chrániť a aká je aktuálne situácia vo svete?

Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý sa ešte v decembri po prvýkrát objavil v čínskom meste Wu-chan, sa do dnešného dňa rozšíril na všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy. Kým v Ázii ide o desaťtisíce prípadov najmä pre epidémiu v Číne, desiatky nakazených hlásia Spojené štáty americké aj Austrália. Niekoľko prípadov sa objavilo aj v Afrike, včera potvrdili aj prvého pacienta s koronavírusom v Brazílii. V Európe sa ochorením Covid-19 doposiaľ nakazilo niekoľko stoviek ľudí.

Zďaleka najväčší počet prípadov koronavírusu hlási Čína, kde počet nakazených dosahuje takmer 78 500 ľudí. Včera však počet nových prípadov vo svete po prvýkrát prekročil počet nových infikovaných v Číne, čo len odzrkadľuje výskyt nových regionálnych epidémií vo svete. Vysoký výskyt nových prípadov koronavírusu hlásia v uplynulých dňoch tri krajiny. Južná Kórea, Irán a Taliansko.

V samotnej Európe sa nový koronavírus SARS-CoV-2 objavil už okrem spomínaného Talianska aj v Spojenom Kráľovstve, vo Francúzsku, v Španielsku, Nemecku, Belgicku, Švajčiarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Macedónsku, Grécku, Rumunsku či Estónsku. Prípady nákazy hlásia aj krajiny Škandinávie, koronavírus tak nebol potvrdený len v časti strednej a na východe Európy s výnimkou Ruska (dva prípady). Celkovo sú prípady zatiaľ evidované v 18 európskych krajinách.

Najvážnejšia je v Európe situácia v Taliansku, kde úrady už koncom minulého týždňa prijali viaceré bezpečnostné opatrenia vrátane izolácie oblastí s viac ako 50-tisíc obyvateľmi. Kým v Taliansku bol vírus potvrdený už u viac ako 450 ľudí, v Nemecku je to 27, vo Francúzsku 18 a v Španielsku 13. Ostatné európske krajiny zatiaľ evidovali len ojedinelé prípady.

Iframes not supported

Dostane sa koronavírus aj na Slovensko?

Na Slovensku bolo na nový typ koronavírusu testovaných už niekoľko desiatok ľudí, doposiaľ sa žiadny test nepotvrdil. Vzhľadom na to, že sa vírus začal rýchlo šíriť len niekoľko stoviek kilometrov od našich hraníc, je pravdepodobné, že sa ochorenie objaví aj u nás. Pred dnešným rokovaním Bezpečnostnej rady SR to povedal aj hlavný hygienik Ján Mikas.

Podľa slov Mikasa je potrebné sa pripraviť, že sa prípad koronavírusu objaví aj na Slovensku. Priznal, že nemožno vylúčiť ani epidémiu.

„Bude záležať aj na tom, ako budeme schopní zachytiť prípadný pozitívny prípad a jeho kontakty, aby sme zabránili šíreniu nákazy,“ cituje hlavného hygienika TASR. „V každom prípade nie je dôvod na šírenie paniky,“ dodal.

Slovensko už prijalo bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením epidémie v podobe povinných kontrol pasažierov cestujúcich z Talianska na bratislavskom letisku. Ako informuje Denník N, po Bezpečnostnej rade SR sa tieto opatrenia rozširujú aj na letiská v Poprade a v Košiciach. Ministerstvo zdravotníctva vytvára aj krízový štáb, ten chce kontrolovať aj ľudí, ktorí na Slovensko pricestujú autom.

Kde sa cestovať neoplatí

V súvislosti s epidémiou koronavírusu vo svete vydal svoje odporúčania aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Úrad vyhlásil, že občania Slovenska by mali zvážiť cestovanie do Talianska, kde sa od minulého piatku objavilo niekoľko stoviek prípadov nákazy. Odporúčanie však platí aj pre krajiny a oblasti, „kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení“.

V praxi to však neznamená, že keď sa prípady objavili aj v susednom Rakúsku, nemali by sme do tejto krajiny cestovať. Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva jasne hovorí o šírení ochorenia. Zamyslieť by sa tak obyvatelia Slovenska určite mali nad cestami do spomínaného Talianska či Iránu, ktoré sú v posledných rokoch čoraz atraktívnejšimi destináciami cestovateľov. Zvýšené riziko, samozrejme, platí počas návštevy Číny, ale aj Južnej Kórey a Japonska, kde však mnoho Slovákov a Sloveniek necestuje.

Rovnaké odporúčania napríklad vydalo už pred niekoľkými dňami aj americké Centrum pre kontrolu ochorení a prevencie. Za rizikové z pohľadu cestovania považuje Čínu, Južnú Kóreu, Japonsko, Taliansko, Irán a Hong Kong. Riziká pri cestovaní do krajín, v ktorých sa objavilo len niekoľko prípadov vírusu americký úrad nevidí. Všetky odporúčania sa však menia v závislosti od aktuálnej situácie vo svete, preto je dobré sledovať webovú stránku Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ako sa pred vírusom chrániť a aké sú hlavné príznaky

Najčastejšími príznakmi ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, sú horúčka, suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov a únava. Príznaky sa tak na prvý pohľad nelíšia od iných respiračných ochorení či chrípky, ktorej obdobie prichádza práve v týchto dňoch.

Za najlepšiu prevenciu úrady aj zdravotnícke organizácie považujú vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, ktorí môžu byť alebo sú nakazení koronavírusom. Inkubačná doba ochorenia je 2-14 dní, najlepšia prevencia je teda dodržiavať odporúčania odborníkov a vyhýbať sa rizikovým oblastiam. Samozrejmosťou je zvýšená hygiena rúk. Mimoriadne nápomocná môže byť rúška či respirátor, ktorý zníži možnosť nákazy. Covid-19 sa totiž najčastejšie prenáša vzduchom.

Čo robiť, ak cestujem z rizikovej oblasti

Ak sa napriek odporúčaniam vraciate z rizikovej oblasti späť na Slovensko o objavia sa u vás príznaky ochorenia Covid-19, ostaňte doma a vyhnite sa kontaktu s verejnosťou. Svojho lekára kontaktujte telefonicky, určite k nemu necestujte osobne. Ak príznaky pocítite ešte v lietadle či na letisku, kontaktujte personál letiska alebo paluby lietadla. Ak ste neboli v zahraničí, ani ste neboli v kontakte s človekom, ktorý cestoval do ohrozených oblastí, s najväčšou pravdepodobnosťou sa nemáte čoho obávať a sprievodné príznaky sú zrejme spôsobené chrípkovým ochorením.