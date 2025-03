Korčok exkluzívne: Dankove názory o povinnej vojenskej službe nikoho nezaujímajú, Bödörova návšteva úradu vlády je problém

Národná rada SR napriek odporu zo strany SNS odsúhlasila vyslanie našich vojakov do brigády NATO v Lotyšsku. Dlhotrvajúca kríza by mala byť zažehnaná, situácia v koaličnom trojlístku však, ako sa ukázalo, nie je ideálna.

Progresívne Slovensko na tlačovej konferencii krátko pred hlasovaním upozornilo, že Slovensko, ktorého najväčšou slabinou je obrana, sa odkláňa od svojich spojencov. V prípade ozbrojených síl je podľa PS situácia natoľko kritická, že je aktuálne nutné investovať do všetkého.

Predseda národniarov Andrej Danko avizoval, že vyslanie vojakov nepodporí a zároveň odmietol hlasovať za návrh zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti, a o brannej povinnosti z dielne rezortu obrany. Hovorí však o obnovení povinnej vojenskej služby, a to napríklad na tri mesiace.

Ivan Korčok v rozhovore pre interez uviedol, že tento nápad je ako „strelený od kolena“, a že PS odmieta akúkoľvek diskusiu o návrhoch, ktoré v tomto smere prídu od Andreja Danka.

Okrem toho Korčok reagoval aj na návštevu Norberta Bödöra na Úrade vlády SR. Nitriansky oligarcha, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec a je podozrivý z toho, že stál na čele skupiny, ktorá manipulovala policajné vyšetrovanie, je pritom už roky spájaný so stranou Roberta Fica. Bödör sa s predstaviteľmi vlády stretol v čase, keď sa hovorí o posilňovaní bezpečnosti Slovenska.

Na úrade vlády sa mal objaviť obžalovaný Norbert Bödör. Ako vnímate jeho stretnutie s predstaviteľmi vlády v čase, keď sa hovorí o posilňovaní bezpečnosti Slovenskej republiky?

Hovorí to samo za seba. Vieme, kto to je, ide o obvineného človeka. A keď majú takíto ľudia prístup na úrad vlády, len to zapadá do obrazu vlády Slovenskej republiky. Vidíme, aký signál o sebe týmto vysiela. Dnes to je Bödör, nedávno sa tam prechádzal ruský veľvyslanec a podobne.

Z úradu vlády sa stáva podivné miesto, kde miesto toho, aby dochádzalo k riešeniu problémov občanov, majú otvorené dvere ľudia, ktorí tam nemajú čo hľadať.

Mala by to vláda vysvetliť?

Rozhodne. Nečakám však od nej nič. Vláda ignoruje všetky zásadné veci, ktoré sa týkajú či už bezpečnosti alebo fungovania ako takého. Komunikuje tak, ako jej to vyhovuje, ale nie je to normálny spôsob spravovania vecí.

Andrej Danko opäť otvoril tému povinnej vojenskej služby. Ako vnímate jeho snahy o položenie tejto témy na stôl?

Profesionálne ozbrojené sily sú v stave, v akom sú, pretože počas 14 rokov ich riadila súčasná vláda. Za stav rezortu je zodpovedný aj sám pán Danko, ktorý tam mal svojho ministra. Považujem to za mimo kontextu takto vystreliť od kolena a hovoriť o takejto závažnej úlohe.

Sústreďme sa na dnešnú situáciu a robme všetko pre to, aby mala armáda dostatok peňazí, zázemie a aby bola atraktívna pre vojakov a vojačky v profesionálnej službe. Toto nech si ale Danko rieši so svojimi koaličnými partnermi. Slovensko má svoju profesionálnu armádu a je nutné urobiť všetko pre to, aby sa vytvorili podmienky na jej fungovanie.

Takže pri diskusii o obnovení povinnej vojenskej služby bude Progresívne Slovensko proti?

My odmietame akúkoľvek diskusiu, ktorú na stôl položí pán Danko. Vidíme, aké obrovské vlny vyvolávajú jeho návrhy aj v koalícii. Jeho názor nikoho nezaujíma. A my sa nebudeme jeho nápadmi zaoberať.

Témou posledných dní je slintačka a krívačka. Zvláda vláda manažovanie situácie?

Považujem to za vážnu vec. O tom, aké je to vážne, hovorí aj samotná vláda, ktorá vyhlásila mimoriadnu situáciu. Nie je mi ale zrejmé, či sme reagovali dostatočne včas a dostatočne širokými a komplexnými opatreniami, aby sa zabránilo šíreniu nákazy. Vidíme, že nákaza je v ďalšom okrese. A to musí vláda absolútne nepriestrelne vysvetliť, že urobila od prvého momentu všetko pre to, aby sa nákaza ďalej nešírila.

Odmietam, čo podsúvajú, a síce, že my chceme okolo toho robiť politiku. To vôbec nie, nechceme, aj keď by sme mohli. Pretože ten, kto nás z toho obviňuje, je ten istý človek, ktorý hecoval davy počas najväčšej pandemickej krízy, akú si pamätáme. Teda dnešný predseda vlády. Toto my nerobíme. Máme ale právo, v mene občanov, žiadať vysvetlenie od vlády, že urobila všetko, čo bolo v jej silách.