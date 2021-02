Konečne sa môžu vrátiť domov. Posádka ostala na palube ropného tankera uväznená štyri roky

Pre niekoho hotová nočná mora, no pre týchto päť mužov realita posledných štyroch rokov. Ostali bez výplaty a bez možnosti legálne ropný tanker opustiť. Konečne sa však vrátia domov ku svojim rodinám.

Ako informuje portál The Guardian, posádka ropného tankera bola nútená na palube ostať dlhé štyri roky, legálne ju totiž opustiť nemohli. Tanker ostal uviaznutý na pobreží Spojených arabských emirátov. 5000-tonovú loď MT Iba zvyšok osadenstva opustil po tom, čo jej majiteľ narazil na finančné problémy a nebol schopný platiť svoje dlhy.

Pred viac ako tromi rokmi majiteľ posádku prestal vyplácať a neplatil ani potrebné poplatky prevádzkovateľom prístavu, následkom čoho loď nemohla zakotviť. Muži teda žili len z toho, čo im priniesla charita, píše portál CGTN.

V pondelok muži po rokoch konečne ucítili pod nohami pevnú pôdu, aby sa stretli so zástupcami spoločnosti vlastniacej loď, Alco Shipping. Muži dostali do rúk šeky od nového kupujúceho, spoločnosti Shark Power Marine Services. Dostať majú sumu vo výške 165 000 dolárov, čo predstavuje 65 až 70 % z výplat, ktoré im spoločnosť Alco Shipping dlhovala. Pred cestou domov každý dostane polovicu z celkovej sumy.

Ďalším krokom je podrobné preskúmanie ropného tankera. Ten totiž donedávna kotvil v prístave, pred niekoľkými týždňami však silná búrka poškodila kotvy a loď sa dostala až k pláži Umm Al Quwain. Nay Win, 53-ročný hlavný inžinier z Mjanmarska sa vyjadril, že nový kupujúci im sľúbil, že sa konečne dostanú domov. Dúfa, že sa tak stane už 5. marca, aj keď mu je jasné, že sa vracia do krajiny zmietanej nepokojmi.

Spolu s ním bol na palube aj 52-ročný inžinier Riasat Ali z Pakistanu. Riasat a Nay sa nalodili v júli v roku 2017. Koncom roka 2018 sa k nim pridal Monchand Sheikh, 26-ročný kuchár z Indie. Koncom roka 2019 sa k posádke pridal aj 31- ročný inžinier Vinay Kumar a 22-ročný Nirmal Singh-Bora.

Sailors abandoned for 43 months onboard a sea tanker named “MT IBA” finally got rescued. The seafarers whose wages had not been paid since 2018 after the Mt Iba’s owner, Alco Shipping Services, ran into financial problems is being towed away from UAQ beach. ⁦@TheNationalNews⁩ pic.twitter.com/5YestUenMs

