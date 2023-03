Konca vojny sa nedožijem ja ani Putin, tvrdí ruský politológ: Toto je jediné riešenie, ako vyhrať vojnu

V ruskej štátnej televízii, kde dostáva priestor najmä tamojšia propaganda zameraná proti západu a za vojnu na Ukrajine, sa nedávno rozhovoril aj politický komentár a niekdajší analytik, Sergej Michejev. Ten otvorene hovorí, že konca vojna sa nemusí dožiť on, ani prezident Putin, píše Blesk.

Od začiatku napätia medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré viaceré zdroja datujú už od roku 2014, sa vytvorili veľké skupiny ľudí, ktorí sa delia len podľa toho, ktorú stranu konfliktu kritizujú. Rusi najčastejšie bránia svoju česť a slovne napádajú západ či NATO, zatiaľ čo druhá strana je rázne proti ruskej agresii a neschopnosti.

Je však veľkou raritou, keď si „svojich“ kritizujú ľudia z vlastnej krajiny. To sa teraz deje aj v Rusku, kde niekdajší riaditeľ analytického ústavu Centra pre výskum súčasnej politiky, Sergej Michejev, vyjadril ostrú kritiku k tomu, ako prebieha vojna na Ukrajine.

Možno sa toho nedožije ani Putin

„Ak budeme pokračovať ako doteraz, nikto sa nedožije konca tejto vojny. Ani ja a ani naše vedenie, buďme aspoň k sebe úprimní,“ načal Michejev v relácii štátnej ruskej televízie. Paradoxne, Michejev ani raz nespochybnil, že by Rusi na Ukrajine konali agresívne alebo neprávom, no čo sa týka vedenia a postupu vojny, tam nešetril kritikou nikoho.

„Naša pozícia sa výrazne zhoršila. Buď sa pohneme vpred a prestaneme napodobňovať suverenitu a skutočne dosiahneme úspech, alebo ustúpime s masívnym zlyhaním,“ povedal.

Teraz si však Michejev svojimi komentármi pomerne zavaril. Jeho vyjadrenia sa totiž dostali k ruským vojenským veliteľom a aj za múry Kremľa. Ako je však známe, vysokí predstavitelia ruskej armády nereagujú na neúspechy ani priebeh vojny, zvlášť v prípade, ak ide o negatívnu správu.

Mal by jedno riešenie

Michejev ako hrdý Rus síce nie je spokojný s priebehom a ako povedal, možno sa konca vojny nedožije on ani Putin, no zároveň vo svojom vyjadrení spomenul potenciálne riešenie celého „problému“. Vzdať sa ani stiahnuť z území, ktoré Rusi považujú za svoje, by bol prejav slabosti.

Rusko by sa tak podľa jeho slov nemalo zdržiavať a zaútočiť na diaľku, s veľkou silou, aby dokázali svoju moc a nehrali podľa pravidiel, ktoré im mal nanútiť niekto iný. Ešte v máji 2022 v rovnakom programe Michejev povedal: „Dobyjeme všetko, čo môžeme. A potom to vyhlásme za cieľ operácie. Som úplne presvedčený o tom, že Ukrajina je naša krajina. Nie je to o Ukrajine a štáte, v ktorom existuje. Je to naša krajina,“ tvrdil.