Kollár: Veci v koalícii sa pohnú tento týždeň. Buď sa koalícia do stredy dohodne, alebo budú predčasné voľby

V dnešnej relácii TA3 V politike doplnil, že ak nepríde k dohode, je čestné predstúpiť pred ľudí, ospravedlniť sa a povedať „poďme do predčasných volieb”.

Veci v koalícii sa pohnú tento týždeň. Do stredy to musí byť vyriešené. V dnešnej relácii TA3 V politike to povedal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina). Doplnil, že ak nepríde k dohode, je čestné predstúpiť pred ľudí, ospravedlniť sa a povedať „poďme do predčasných volieb”. Podotkol, že prerušenie aktuálnej schôdze parlamentu je signálom pre koaličných partnerov, že už stačilo.

Bolo by férové, keby Matovič podal demisiu

Od utorka 30. marca by mala schôdza už riadne pokračovať. Kollár doplnil, že je dohodnutý s koaličnými partnermi, že schôdza prebehne podľa dohôd, aké boli predtým. Zopakoval, že v parlamente chaos nedopustí. Naďalej je za to, aby pokračovala štvorkoalícia.

Podľa expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) už aj ľudia predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO) ukazujú, že mu nedôverujú. Doplnil, že by bolo férovejšie, keby urobil štátnické gesto a podal demisiu. Tiež podotkol, že v parlamente on spolu s nezaradenými poslancami a členmi strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) podporí v NR SR všetky dobré zákony, ktoré pomôžu ľuďom.

Analytička pre TA3 doplnila, že teraz nie je čas na riešenie sporov o tom, kto chce ostať vo vláde. Ľudia potrebujú odpovede, ktoré ovplyvnia ich každodenný život. Počas krízovej situácie je potrebné dohodnúť sa čím skôr, aby nedochádzalo k problémom, ktoré táto vládna kríza vyvoláva.

Kollár si myslí, že prezidentka SR Zuzana Čaputová mala výhrady k premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) vyjadriť v pléne NR SR. Nesúhlasí s tým expremiér a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Myslí si, že prezidentka má právo komentovať situáciu. Obáva sa, že koaličná kríza sa skončí odchodom SaS a posilnením hnutia OĽANO. Kollár aj Pellegrini by vedeli spolupracovať s každou príčetnou stranou, navzájom sa za také považujú.

Podľa A. Zemanovej Matovič neplánuje podať demisiu

Môj osobný názor je, že premiér Igor Matovič (OĽANO) vôbec neplánuje podať demisiu. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová to uviedla pred koaličným rokovaním na Úrade vlády SR, na ktorom sa zúčastňuje len ako pozorovateľka.

“Idem ako pozorovateľ, ako predsedníčka poslaneckého klubu, lebo v utorok (30. 3.) pokračuje rokovanie Národnej rady SR. Potrebujeme byť ako klub pripravení na všetky alternatívy,” zdôraznila. Zopakovala, že SaS bude rokovať až s človekom, ktorého poverí prezidentka zostaviť novú vládu.

SaS kroky so stranou Za ľudí podľa jej slov nekoordinuje, ale sa len rozprávajú. Podotkla, že v piatok (26. 3.) sa stretol celý poslanecký klub SaS s polovicou poslaneckého klubu Za ľudí. Matovičov sobotný status, že pred OĽANO, Sme rodina a Za ľudí stojí úloha dohodnúť sa na trojkoalícii, je podľa nej príklad toho, “že Igor Matovič chce riadiť krajinu cez Facebook a vôbec sa nezmenil”.