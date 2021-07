Kolísajúca obežná dráha Mesiaca už čoskoro spôsobí na Zemi katastrofu. Mnohé mestá skončia pod vodou

Svet stojí na prahu nových rozhodnutí, ktoré buď ľudstvo zachránia, alebo ho povedú do záhuby. Klimatické zmeny sú hrozbou nielen pre planétu, ale najmä pre všetok život na nej. Ľudstvo však musí bojovať aj s inými hrozbami, ktorou je aktuálne aj nový koronavírus, či mnohé nadchádzajúce udalosti. Vedcom najnovšie robí vrásky na tvári aj kolísajúca obežná dráha Mesiaca. Tá totiž môže na Zemi spôsobiť katastrofu obrovských rozmerov.

Už nielen klimatické zmeny, ale aj náš prirodzený satelit je to, čoho by sme sa mali obávať. Podľa najnovších správ vedcov totiž hrozí, že od roku 2030 bude našu planétu ohrozovať kolísajúca obežná dráha Mesiaca. Tá totiž môže v budúcnosti spôsobiť zvýšenie hladín vodných tokov a následné povodne. Informoval o tom web LiveScience.

Mesiac spôsobí na Zemi povodne

Vedci z NASA prišli s hrozivou predpoveďou, ktorá ľudstvo stavia pred nové výzvy. Komplex nebeských telies v našej galaxii totiž ani zďaleka nie je taký stály, ako sa doposiaľ predpokladalo. Vedci, ktorí vesmír neustále monitorujú, boli v tom, že pohyb a obežné dráhy ostatných telies vo vesmíre život na Zemi zásadnejším spôsobom neovplyvňujú, a tým pádom nemôžu ľudí priamo ohrozovať. Najnovšie zistenia vedcov však prezrádzajú niečo iné.

NASA tvrdí, že obežná dráha Mesiaca nebude stále taká, aká bola doposiaľ. Už teraz dochádza k odklonom z dráhy a tie budú v budúcnosti ešte väčšie. A keď sa k tomu ešte pridruží topenie ľadovcov spôsobené klimatickými zmenami na Zemi, tak má ľudstvo nemalý problém.

Extrémne zmeny aj kvôli klíme

Počas monitorovania obežnej dráhy Mesiaca si vedci všimli, že jej kolísanie buď zmierňuje alebo zosilňuje príliv a odliv na Zemi. Počas prvej polovice 18-ročného cyklu boli prílivy aj odlivy vyššie, v druhej polovici to zas bolo presne naopak – vedci zaznamenali menej extrémne prílivy aj odlivy.

Problémom však je, že topenie ľadovcov robí s hladinou morí a oceánov len jednu vec – dvíha ju nahor. To znamená, že keď sa Mesiac najbližšie dostane do svojej „horšie kolísajúcej“ dráhy, počnúc rokom 2030 dôjde k zlúčeniu dvoch javov – vyššia hladina morí a aj horší príliv. To bude mať, ako NASA varuje, za následok extrémne povodne. Problém toto predstavuje najmä pre obyvateľstvo žijúce pri pobrežiach.

Podľa vedcov sú v ohrození pred povodňami najmi obyvatelia žijúci na všetkých kontinentálnych pobrežiach USA, na Havaji aj na Guame. „Len ďaleké severné pobrežia, vrátane Aljašky, budú na ďalšie desaťročia alebo aj dlhšie chránené, pretože tieto oblasti pevniny neustále rastú kvôli dlhodobým geologickým procesom,“ uviedla NASA.

Od roku 2030 bude svet častejšie pod vodou

Prílivové povodne sú pritom problémom už dnes pre mnohé oblasti pobreží Atlantického oceánu a Perzského zálivu. Americký National Oceanic and Amtospheric Administration zaznamenal len v roku 2019 viac ako 600 takýchto povodní. Tento počet sa ale už od roku 2030 môže rapídne zvýšiť.

Vedci predpokladajú, že tieto povodne môžu trvať pokojne aj mesiac v závislosti od polôh, v ktorých sa budú aktuálne nachádzať Zem, Mesiac aj Slnko, čo môže preťažiť gravitačný vplyv na morské hladiny.

Povodne budú prichádzať aj nečakane a viackrát za rok

Štúdia, ktorá bola publikovaná v júni tohto roku v odbornom magazíne Nature Climate Change varuje, že tieto povodne nebudú prichádzať v pravidelných intervaloch a nebudú sa diať priebežne počas roka. Pobrežné oblasti, ktoré v súčasnosti čelia povodniam len 2- až 3-krát do roka, im môžu čoskoro čeliť až 12-krát do roka. To môže znepríjemniť nielen život ľuďom, ktorí v pobrežných oblastiach žijú, ale tiež aj spoločnostiam a továrňam, ktoré na týchto miestach sídlia. Tie nebudú schopné produkovať, keďže budú neustále pod vodou a budú bojovať s následkami povodní. Z toho dôvodu stovky, ba až tisícky ľudí prídu o prácu.

Ako teda tieto varovania riešiť? Odborníci sa nazdávajú, že ide o veľký problém a to, že o ňom už ľudstvo vie, môže priniesť mnohé a nové nápady na riešenie situácie. Čas ešte nejaký máme, len sa treba na blížiace sa katastrofy pripraviť.