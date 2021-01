Kohúty môžu veselo kikiríkať. Francúzsko schválilo nový zákon, zvuky a pachy vidieka sú kultúrnym dedičstvom

S hrnčekom kávy vyjdete na dvor a tam vás zas privíta pach hnoja a krochkanie prasiat. Pre niekoho idylka, pre iného zase nočná mora. Francúzsko sa však rozhodlo, že zvuky a pachy vidieka budú odteraz kultúrnym dedičstvom.

Prisťahovalci sa sťažujú na zápach hnoja či kikiríkanie kohútov

Ľudia žijúci vo veľkých mestách neraz utekajú na vidiek v nádeji, že si tu užijú o niečo viac ticha a pokoja. Neraz však ostávajú prekvapení, keď zistia, aký hlučný je vidiek v skutočnosti, a že sa tu v ovzduší nevznáša len vôňa fialiek, ale aj hnoja. Ako informuje portál Travel and Leisure, vidiecke zvuky rušili turistov natoľko, že neraz oslovili aj úrady.

Portál Sudouest napríklad informoval o prípade, kedy majitelia museli vypustiť jazierko na vlastnom pozemku, pretože v ňom príliš nahlas kvákali žaby. The New York Times zas napísal o prípade, kedy musel majiteľ svojho koňa držať vo vzdialenosti najmenej 15 metrov od plota, pretože susedovi prekážal zápach konského hnoja. Portál La Depeche zas písal o prípade, kedy muž zbil a zabil susedovho kohúta, pretože mu prekážalo jeho kikiríkanie.

Prípad Maurice

Jeden z najznámejších prípadov sa podľa portálu Smithsonianmag odohral v roku 2017. Istá rodina vlastnila na Francúzskom ostrove Oléron prázdninový dom. Jeho majitelia sa rozhodli jedného z trvalých obyvateľov ostrova zažalovať za to, že jeho kohút Maurice je priveľmi hlučný. Aby úrady zistili, či je situácia naozaj taká neznesiteľná, pobudli v prázdninovom dome 3 dni. Podľa pôvodnej sťažnosti kohút kikiríkal od štvrtej ráno. Ukázalo sa však, že kohút kikiríka len medzi pol siedmou a siedmou ráno.

Na Mauricovom osude záležalo nielen súdom. Vznikla totiž petícia s názvom Save Maurice (Zachráňte Maurica). Podpísalo ju viac ako 140 000 ľudí. V roku 2019 museli napokon majitelia prázdninového domu Mauricovmu majiteľovi zaplatiť za spôsobené ujmy 1 000 eur. Maurice síce v roku 2020 zomrel, nahradil ho však Maurice II, ktorý veselo kikiríka ďalej.

Ľudia by nemali zabúdať na slušné správanie

Ako však píše portál France 24, vďaka novému zákonu sa všetky zvuky a pachy vidieka stávajú kultúrnym dedičstvom. Ak vám teda prekáža, že si ráno traktor hlučne vykonáva svoju prácu alebo vám ničí ušné bubienky susedov kohút, so sťažnosťou na súde neuspejete.

Nový zákon predstavuje pre vidiečanov malé víťazstvo. Zvuky a pachy vidieka sú totiž bežnou súčasťou ich života. Pribúdalo však čoraz viac nových prišelcov, ktorým pripadali natoľko neznesiteľné, že sa sťažovali na súdoch. Joёl Giraud, jeden z ministrov, ktorý bol za schválenie zákona, sa pre The New York Times vyjadril, že vidiek nie je len pekná scenéria. Jeho súčasťou sú aj zvieratá a činnosti, ako napríklad obrábanie polí. To, že na to prisťahovalci nie sú zvyknutí, neznamená, že ich treba eliminovať.

Zoznam nezahŕňa žiadne konkrétne zvuky či pachy, ako napríklad zvuk kravského zvonca. Zavedenie zákona taktiež neznamená, že farmári budú môcť robiť, čo sa im zachce. Cieľom je ľudí vzdelávať a vytvoriť akýsi kódex slušného správania.