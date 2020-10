Kim Čong-un sa ľudu ukázal, ako ešte nikdy predtým: Severokórejčanom sa ospravedlnil, došlo aj na slzy

Armáda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) predstavila na vojenskej prehliadke pri príležitosti 75. výročia vzniku vládnej Kórejskej strany práce nové zbrane. Medzi nimi okrem iného masívnu, pravdepodobne, medzikontinentálnu balistickú raketu či pokročilé strely na tuhé palivo. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo na námestí Kim Il-songa v Pchjongjangu, tiež nechýbali tisícky vojakov, tanky, obrnené vozidlá a iná vojenská technika.

Severokórejský líder Kim Čong-un počas prehliadky varoval, že by mohli “plne zmobilizovať” ich jadrové sily, ak niekto KĽDR ohrozí. Ako tiež povedal, KĽDR pokračuje vo vývoji svojich jadrových odradzovacích prostriedkov, pretože je to nevyhnutné pre obranu, a svojimi vojenskými silami sa nezameriava na žiadnu konkrétnu krajinu.

Počas svojho prejavu Kim vyzval ľudí, aby naďalej neustupovali “obrovským výzvam” v podobe medzinárodných sankcií a pandémie koronavírusu. Poďakoval im za dodržiavanie opatrení, ktoré zaviedla strana a vláda, aby krajina podľa jeho slov zostala bez koronavírusu. Toto tvrdenie spochybňujú mnohí zahraniční pozorovatelia.

Ospravedlnenie a slzy

Ako informoval britský denník The Guardian na svojom webe, severokórejský vodca sa tiež občanom ospravedlnil za to, že nebol prítomný pri riešení vážnej koronavírusovej krízy. Svoju neprítomnosť nazval zlyhaním a vyroniť mal aj zopár sĺz. Nikto však nepredpokladá, že by to myslel vážne a ide len o určitý nástroj jeho propagandy.

Podľa správ The Guardian si Kim uprostred príhovoru dal dole okuliare, aby si utrel slzy, čo podľa analytikov naznačuje narastajúci tlak na jeho režim.

„Náš ľud do mňa vkladal dôveru, vyššiu než je nebo, hlbšiu než je more, ale nedokázal som ju uspokojivo splniť. Je mi to skutočne ľúto,“ uviedol podľa prekladu jeho komentáru denník Korea Times, píše the Guardian.

Chce napraviť vzťahy s Južnou Kóreou

Kim tiež vyjadril nádej nad tým, že po pandémii napraví KĽDR vzťahy s Južnou Kóreou. Sever v ostatnom období prerušil prakticky všetku spoluprácu so svojím južným susedom.

Veľkolepé podujatie sa uskutočnilo v piatok v noci, severokórejská štátna televízia ho odvysielala až v sobotu večer zo záznamu.

V sobotu ráno občania v rúškach položili kvety pred sochy Kim Il-songa a Kin Čong-ila, otca súčasného severokórejského vodcu, v pamätníku Mansudae.

Severokórejská tlačová agentúra KCNA informovala, že obyvatelia Käsongu a ostatných regiónov, ktorí prišli o domovy pri nedávnych prírodných katastrofách, si výročie strany pripomenuli nasťahovaním sa do nových domov. Ako tiež agentúra uviedla, okrem iného pochválil Kim Čong-una za to, že sa o nich postaral “ako otec”.