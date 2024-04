Kedysi ho využívali tatranskí turisti, už roky smutne chátra: Opustený obchodný dom ide do dražby, majiteľa dobehli dlhy

Príbehy opustených budov na Slovensku majú z veľkej časti podobné pozadie. Kedysi úspešné a vyhľadávané miesta si dnes skrátka nevedia nájsť nové uplatnenie, prípadne doplácajú na komplikovaných majiteľov. Z časti ide aj o prípad obchodného domu Javor, ktorý počas socializmu slúžil tatranským turistom a už čoskoro ho čaká dražba. Informuje o tom portál Index.

Odliv turistov po páde socializmu

Obchodný dom Javor dopĺňal hotelové a voľnočasové zariadenia v Tatranskej Lomnici, kde ho navštevovali prevažne turisti. Tých bolo počas socializmu dostatok a navyše bol obchodný dom prakticky bez akejkoľvek konkurencie. Po páde bývalého režimu sa ale situácia zmenila a podobne ako pri mnohých ďalších úspešných socialistických zariadeniach, tak aj v tomto prípade môžeme vznik problémov hľadať v tomto období. Turizmus v Tatrách zažil odliv Slovákov a prílev konkurencie.

S uvedenými faktormi sa zrejme obchodný dom nedokázal popasovať a už na prelome milénií bol určený na predaj. V tej dobe bol technický stav budovy zlý a aj keď spočiatku mesto Vysoké Tatry zvažovalo jej odkúpenie, napokon od myšlienky upustilo. Investícia odhadovaná na niekoľko desiatok miliónov korún sa zdala privysoká a jej návratnosť pridlhá. Preto bolo mesto skeptické aj v rámci hľadania nového majiteľa. Ten sa ale predsa v roku 2004 našiel.

Išlo o írskeho podnikateľa, ktorý je majiteľom OD Javor dodnes. V podstate nikdy nebolo známe, s akým zámerom budovu muž kupoval a problémy s exekútormi riešil hneď 2 roky po jej kúpe. Medzičasom sa ju snažil aj predať, no záujemca sa nenašiel. V istom období sa špekulovalo, že by Javor mohlo odkúpiť Tesco, ktoré v Tatrách počítalo s otvorením predajne. Ako sa ukázalo, z predaja nič nebolo, no podľa najnovších správ by mohol obchodný dom dostať nový impulz.

Začiatkom mája by sa totiž mala konať dražba objektu, nakoľko majiteľa dobehli jeho dlhy. Vyvolávacia cena je určená takmer na 750-tisíc eur, aj keď samotná stavba je v súčasnosti v dezolátnom stave. Dá sa predpokladať, že v prípade úspešnej dražby pravdepodobne dôjde k búraniu pôvodného Javoru a priestor nájde nové využitie. Určite by to ocenili aj domáci obyvatelia, ktorí sa na bývalý obchodný dom sťažujú už dlhú dobu.