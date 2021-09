Keď sebeckosť nepozná hraníc. Milionári chcú vysťahovať bezdomovca žijúceho v jaskyni, pretože im „kazí výhľad“ na pláž

Ako píše portál Unilad, 64-ročný Maori (prezývkou Awhi) sa do jaskyne presťahoval v roku 2020 a založil si v nej provizórne bývanie. Predtým žil v miestnom parku, ale po nástupe pandémie koronavírusu bol donútený odísť.

Bohatí majitelia domov, ktorí žijú v rezidenciách za niekoľko miliónov dolárov okolo rezervácie Mt Drury v plážovom meste Mt Maunganui, neboli spokojní s tým, že si Awhi postavil tábor tak blízko, pretože “kazí výhľad” na známu pláž na nábreží.

Je to jediný schopný úkryt, ktorý sa tu nachádza

Awhi, ktorý je otcom piatich detí a dnes už aj dedkom, pre portál Stuff.NZ povedal: “Nemám to ako inak riešiť. Bolo to jediné miesto, kde som mohol nájsť úkryt, a to v skale.”

“Mohlo by sa to zdať dosť ponuré, ale pre mňa je to len prístrešok, ktorý mi pomôže zostať v teple. V dnešnom svete je množstvo ďalších ľudí, ktorí sú na tom horšie ako ja. Kto som ja, aby som sa sťažoval?”

Awhi, ktorý v minulosti pracoval ako stavbár v lesnom hospodárstve pokračoval v tvrdení, že ho chcú okolití majitelia domov vyhnať. Kvôli nemu sa dokonca mali spojiť obyvatelia, ktorí si vyžiadali pomoc bývalého opozičného lídra, poslanca Tauranga Simona Bridgesa.

Bridges pre stránku Stuff.NZ potvrdil, že ho oslovili miestni obyvatelia, ktorí chceli, aby sa Awhi presunul ďalej, a uviedol: „Keby som tam mal hypotéku na niekoľko miliónov dolárov, mohol by som sa cítiť rovnako“.

Poslanec ďalej tvrdil, že skutočnou odpoveďou na túto otázku by bolo zabezpečenie trvalejšieho sociálneho bývania pre ľudí bez domova, pričom poznamenal, že pred piatimi rokmi Awhi mohol požiadať o „nejakú formu sociálneho bývania“.

Situácia s bývaním je kritická v celej lokalite

Ako ďalej píše Unilad, manažérka projektu The People’s Project v Tauranga Simone Cuers pre Stuff.NZ uviedla, že „kritický“ nedostatok dostupného bývania v meste Tauranga vyvinul na obyvateľov viac tlaku.

Mnohým ľuďom, ktorí boli minulý rok počas koronakrízy umiestnení do dočasného ubytovania, sa ešte nedostane trvalejšieho bývania. Awhi, ktorý je už niekoľko rokov bez domova, odhalil, že ho navštívili policajti a zamestnanci rady a „dohodli“ sa.

Dodal, že milionári môžu „bedákať ďalej“, ale v skutočnosti sa presunúť nemôže, pričom zdôraznil, že „vonku nie je žiadne bývanie“.