Keď policajti nazreli do auta, ostali v šoku. Za volantom sedeli dievčatá vo veku 4 a 9 rokov, išli na pláž

Privolaná policajná hliadka ostala v šoku, keď za volantom našla sedieť 9-ročné a 4-ročné dievčatá. Ich rodičia pritom spali doma, o tom, že im dcéry odišli z domu vôbec nevedeli.

9-ročné dievča šoférovalo, 4-ročná sestra sedela na mieste spolujazdca, uvádza utahská polícia vo svojej správe, o ktorej informuje aj BBC. Keď sa policajti dievčat opýtali, kam idú, povedali, že cestujú do Kalifornie, aby sa okúpali v mori a urobili si výlet na pláž. Najskôr smerovali po hlavnej ceste, 16 kilometrov sa nič nedialo. Následne vrazili do iného auta a čelne sa zrazili s nákladným vozidlom.

Obe sestry boli dôkladne pripútané bezpečnostnými pásmi, šli zrejme pomalšou rýchlosťou a aj preto mali pri zrážke šťastie. Keď sa v noci okolo tretej hodiny zobudili, dostali šialený nápad zájsť na pláž, ktorý následne zrealizovali bez toho, aby zobudili rodičov. Cesta na kalifornskú pláž, na ktorú mali namierené pritom trvá vyše 10 hodín. Keď polícia zobudila rodičov telefonátom, že má ich dve dcéry, ktoré sa vybrali ich autom na pláž, ostali poriadne šokovaní a boli samozrejme vystrašení, že ich deti neležia v posteliach. Incident polícia natočila na krátke video.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021