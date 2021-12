Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: Toto je 10 najlepších nových seriálov roka 2021

Rok 2021 opäť viac-menej patril najmä streamovacích službám (vzhľadom na viac zatvorené ako otvorené kinosály), ktoré rovnako ako ten minulý, aj tento priniesli niekoľko zaujímavých seriálových noviniek. A keďže aj my bilancujeme uplynulý rok, vybrali sme pre vás 10 najzaujímavejších a najlepších seriálov, ktoré priniesli nielen streamovacie služby.

Percentuálny údaj pri názve konkrétneho seriálu udáva hodnotenie používateľov webu ČSFD, ktorý sme v prípade tohto rebríčku brali ako ukazovateľ popularity jednotlivých projektov u tunajších (aj českých) divákov. Samozrejme, vychádzali sme aj z hodnotení zahraničných divákov a ich hodnotení na weboch IMDb či Rotten Tomatoes.

A nie, Squid Game v tomto výbere nenájdete. Našu pozornosť sme upierali na také projekty, ktoré tej vašej možno unikli.

Hovory (Calls) – 73 %

Aj keď prémiová streamovacia platforma Apple TV+ nepatrí medzi najobľúbenejšie a predplatenú ju minimálne na Slovensku nemá veľa ľudí, ponúka niekoľko zaujímavých seriálov, ktoré stoja za zhliadnutie. Projekty ako The Morning Show, See, Defending Jacob či Trying a mnohé ďalšie patria medzi to najlepšie, čo streamovacie služby uviedli v minulých rokoch. Tento rok k tomu všetkému pribudol aj ďalší ambiciózny projekt s lokálnym distribučným názvom Hovory.

Ako názov tejto minisérie napovedá, hlavnou témou tohto seriálu sú hovory, a to doslova. Na obraze okrem rôznych obrazcov zobrazujúcich sínusoidy nič iné nevidíme. Tento seriál je tak vlastne podcastom, ktorý sa ale dá sledovať. Prevratný seriál je vyrozprávaný prostredníctvom niekoľkých vzájomne prepojených hovorov, zachytáva mysteriózny príbeh ľudí, ktorých život sa obráti hore nohami. Toto všetko je ale, zdá sa, predohrou k apokalyptickej udalosti.

Hercov v tomto seriáli nevidíme, len počujeme a v spojení s úžasnou grafikou ide o naozaj nevídaný koncept, ktorý hranice televíznej zábavy posunul na celkom inú úroveň. Postavy v Calls „stvárnili“ hviezdne mená, ako Lily Collins, Nick Jonas, Karen Gillan, Nicholas Braun, Stephen Lang, Pedro Pascal, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson a mnohí ďalší. Režisérsky za týmto projektom stál Fede Alvarez (Don’t Breathe), Apple seriál vytvoril na základe franúczskeho originálu.

WandaVision – 76 %

Na príchod Disney+ si v našom teritóriu ešte pár mesiacov počkáme, keď sa ale táto služba spustí aj u nás, tak predplatiteľov v jej knižnici bude čakať spŕška seriálových noviniek, ktoré sú nielen sledované, ale najmä kvalitne spracované a nutné videnia!

Jedným zo seriálov z dielne Disney+ je aj prvý hraný seriál, ktorý rozširuje jedinečné univerzum filmových komiksoviek z dielne štúdia Marvel. WandaVision je komiksovým seriálom, ktorý sa ukázal v nezvyčajnom šate. V ňom tvorcovia vzdali hold aj klasickým americkým sitkomom. Nechýbajú však ani prepojenia na slávne marvelovky Avengers a ďalšie.

WandaVision mnohí nedávali šance na úspech, po premiére ale všetkých čakalo naozaj veľmi milé a efektami nabité prekvapenie. Ak si aj ostatné chystané seriály z konceptu MCU udržia rovnakú kvalitu ako aj tie zvyšné doposiaľ uvedené, tak sa naozaj máme na čo tešiť. Aj seriál WandaVision vás možno presvedčí o tom, že Disney+ bude veľmi silným konkurentom pre Netflix v tunajších končinách.

Severské vody (The North Water) – 77 %

Pôvodne ide o seriál z dielne americkej streamovacej služby AMC+, no vďaka HBO GO ho máme možnosť vidieť aj u nás. O tom, že pôjde o naozaj kvalitnú produkciu, presvedčil už trailer.

Seriál Severské vody sa odohráva vo Veľkej Británii a v arktickej pustine koncom 50. rokov 19. storočia. Hlavným hrdinom je bývalý vojnový chirurg Patrick Sumner (hrá ho Jack O’Connell známy aj vďaka účinkovaniu v teenage seriáli Skins), ktorý sa prihlási ako lodný lekár na veľrybársku výpravu do Arktídy. Na palube sa spoznáva s harpunárom Henrym Draxom (hrá ho Colin Farrell), brutálnym zabijakom, ktorého nemorálne a beštiálne správanie pramení z krutého sveta, v ktorom vyrastal. Sumner sa pokúša utiecť pred vlastnou ponurou minulosťou, no na strastiplnej ceste so psychopatickým vrahom sa ocitá v drsnom mužskom svete, odkiaľ niet úniku. Obzvlášť, keď navyše bojuje aj o prežitie v arktickej pustatine.

Vitajte na konci sveta (Velkommen til Utmark) – 81 %

Celkom zaujímavo počas roka 2021 rástla aj európska seriálová produkcia. S kvalitne hodnotenou novinkou prišlo počas jari HBO, ktorá je niekde na pomedzí drámy a komédie.

8-dielny seriál Vitajte na konci sveta sa odohráva v odľahlom nórskom mestečku Utmark, kde akoby – hovorovo povedané – „zdochol pes“. Nehostinná pustatina, kde sa pozná každý s každým a každý vie o každom všetko, je len veľmi málo akýmkoľvek cudzincom otvorená a nie každý sa jej dokáže prispôsobiť. Keď ale do miestnej školy prijmú novú optimistickú učiteľku, mnohí dúfajú, že Utmark čaká nový začiatok. Aj samotná učiteľka si ale už čoskoro uvedomí, že jedinou osobou, ktorá sa tu správa aspoň trochu dospelo, je 12-ročná dievčina.

Komediálna dráma rozpráva o prijatí všetkých nepríjemných skúšok osudu a dotýka sa najrôznejších aspektov ľudskej podstaty – lásky, smrti aj transvestitizmu.

Mladá modrá krv (Young Royals) – 81 %

Severským seriálom rok 2021 skutočne prial, čoho dôkazom je aj tento jeden určený mladšej cieľovke. Obľúbili si ho najmä diváci vyžívajúci sa v LGBT námetoch.

6-dielna séria z dielne streamovacej služby Netflix predstavuje príbeh princa Wilhelma, ktorý si zvyká na nový život na prestížnej Hillerskej internátnej škole. Prominentný študent však pred svojimi blízkymi skrýva tajomstvo a načúvať hlasu svojho vlastného srdca je preňho ťažšie, než si myslel. Wilhelm je totiž v skutočnosti gayom.

Coming out dráma pre mladých zaujala na všetkých frontoch a získala si srdcia mnohých divákov aj na česko-slovenskej scéne. Na Netflixe tento skutočne vynikajúco prijatý a hodnotený seriál nájdete s dabingom aj v pôvodnom švédskom jazyku s titulkami. Mnohí vyzdvihli jeho hodnovernosť, keďže teenagerov tu po dlhej dobe opäť stvárňujú teenageri.

Loki – 81 %

Ďalším z vydarených tohtoročných seriálov z dielne Disney+ je ďalšia marvelovka, v ktorej tentokrát zohral hlavnú úlohu obľúbený zlosyn Loki. Toho si diváci mimoriadne obľúbili už vo filmoch o ásgradskom bohovi Thorovi a aj v tímovkách Avengers. Loki z Ásgardu (opäť ho hrá Tom Hiddleston) sa vo svojom sólovom projekte ocitá ako alternatívna verzia seba samého v prostredí byrokratickej organizácie TVA (Time Variance Authority), ktorá má len jednu jedinú úlohu – dohliadať na to, aby čas a osudy všetkých vo všetkých galaxiách plynuli tak, ako majú. Loki však svojím cestovaním naprieč časom a rôznymi galaxiami a svetmi narušil viaceré línie a teraz mu hrozí, že ho TVA vymaže – odvšadiaľ. On sa ale podujme na záchranu všetkého, nech to stojí, čo to stojí.

Scény z manželského života (Scenes from a Marriage) – 84 %

Ako veľmi vydarený a kritikmi a divákmi ospevovaný sa ukázal aj originálny počin z dielne HBO Max uvedený aj v našich končinách.

Seriál Scény z manželského života je nakrútený podľa filmovej klasiky švédskeho režiséra Ingmara Bergmana rovnakého názvu z roku 1973. Hlavné úlohy tentokrát stvárnili Oscar Isaac a Jessica Chastain. Seriál má za úlohu len jednu vec – do hĺbky rozanalyzovať a preskúmať ikonické poňatie lásky, nenávisti, túžby, monogamie, manželstva a rozvodu, tentokrát z pohľadu súčasného amerického páru. Že sa na to miestami pozerá veľmi dobre, inokedy budete odvracať zrak, pretože utrpenie z lásky z obrazovky na divákov doslova sála, sa môžete presvedčiť na vlastné oči. Táto 5-dielna miniséria ešte bude brať jedno ocenenie za druhým – s istotou! Skrátka – musíte ju vidieť. Predtým ale, samozrejme, odporúčame vidieť aj pôvodnú filmovú predlohu.

Čas (Time) – 86 %

Požehnane bolo v roku 2021 aj kriminálnych seriálov. Jedným z tých lepších je trojdielny projekt z dielne BBC s názvom Čas. Pozrieť si ho môžete na streamovacej platforme HBO GO.

Táto miniséria skúma život v súčasnom britskom väzenskom systéme z pohľadu dvoch úplne rozdielnych mužov. Mark (hrá ho Sean Bean) je učiteľ, manžel a otec, ktorý pri nehode zabije nevinného človeka. Zožiera ho pocit viny a svoj 4-ročný trest bez váhania príjme. Je ale ďaleko od rodiny a netuší, čo ho v drsnom novom prostredí čaká, preto sa musí čo najskôr prispôsobiť a naučiť sa, ako prežiť. Druhým mužom je väzenský dozorca Eric (hrá ho Stephen Graham), starostlivý a čestný muž, ktorý sa stoj čo stoj snaží ochrániť svojho zverenca, čo je často veľmi ťažká úloha. Väznica má nedostatok personálu a rastúce napätie vyvoláva konflikty každý jeden deň. Keď ale jeden z najnebezpečnejších väzňov odhalí Ericovu slabinu, musí si zvoliť medzi svojimi zásadami a láskou k rodine.

Mare z Easttownu (Mare of Easttown) – 88 %

O seriáli, kde hlavnú úlohu policajnej vyšetrovateľky stvárnila divákmi milovaná a Oscarom ocenená Kate Winslet, sme niekoľkokrát písali aj na našom webe.

Drsný prípad vraždy mladej slobodnej mamičky v zaspatom Easttowne otriasol celým mestečkom. Kto je vrahom a prečo ju vlastne zabil? To je otázka, ktorá otvorí mnohé rany a nielen tých, ktorí, zdá sa, môžu mať s vraždou dievčiny niečo spoločné. Keďže aj samotná Mare (Winslet) má osobných démonov, práve tí vyšetrovanie vraždy môžu zmariť.

Tento seriál si získal priazeň azda všetkých a už po uvedení viacerí veštili, že sa dočká aj mnohých televíznych cien. Či to tak aj naozaj bude, sa dozvieme o pár mesiacov. Vo veľkom sa už ale začína hovoriť aj o druhej sérii, ani tá ale ešte v tejto chvíli nie je istá.

The Beatles: Get Back – 96 %

Ako tvorila jedna z najobľúbenejších a najväčších kapiel hudobnej histórie? Čo stálo za jej úspechmi a kto mohol za jej (ne)čakaný rozpad? To sú otázky, na ktoré v troch 2-hodinových epizódach hľadal odpovede oceňovaný režisér Peter Jackson. Ten skúmal tisícky hodín archívnych záberov, ktoré doposiaľ nikto nikdy nevidel a dal z nich dohromady dokument, ktorý patrí k najlepším seriálovým počinom tohto roka.

Tento skutočne skutočný príbeh vám ukáže skupinu The Beatles z celkom iného uhla pohľadu a začne ju mať rád aj ten, čo ich doposiaľ nenávidel. A, áno, aj toto vyšlo na Disney+.