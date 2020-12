Kde sa ukryť v prípade zombie apokalypsy? Vedci sa seriózne zaoberali aj touto otázkou a prišli na toto

Zombie apokalypsu poznáme najmä z katastrofických filmov či seriálov. Na základe nich by v nás mohla vzniknúť mylná predstava o tom, čo robiť a kde sa ukryť. Ako by sme sa ale mali skutočne zachovať?

Pre upresnenie uvádzame, že problémom sa reálne zaoberali vedci z Cornellovej univerzity v USA už v roku 2015 pri snahe lepšie pochopiť šírenie skutočných chorôb, uvádza portál Science Alert. Aplikácia na zombie apokalypsu je tak iba akýmsi premostením, ako by sa choroby mohli šíriť. Štúdia sa stala populárnou opätovne práve kvôli pandémii nového koronavírusu.

Supermarkety a nákupné centrá

Možno by vám napadlo využiť posledné momenty v nákupnom centre. To by si totiž mysleli viacerí ľudia. V prípade, ak by ste si chceli zadovážiť veci, ktoré by momentálne potrebné neboli, tak je to dobrá možnosť. Ak by bolo vaším cieľom (čo predpokladáme, že by bolo) prežitie, týmto miestam by ste sa mali vyhýbať.

Riedko osídlené miesta

Tím štatistikov z Cornellovej univerzity modeloval šírenie fiktívneho zombie moru kolujúceho po Spojených štátoch. Ich výsledky naznačujú, že najlepším miestom na prežitie je presunutie sa do riedko osídlených miest, uvádza portál Phys.

Autori štúdie by v rámci Ameriky odporúčali, že najlepšie je sa presunúť k severným Skalistým horám v Montane a v Kanade. To im vyšlo ako najideálnejšie územie, ale vhodné sú v podstate všetky riedko osídlené miesta.

Takisto vypočítali, že úplné prepuknutie zombie apokalypsy v New Yorku by trvalo asi mesiac, čo je dostatočné množstvo času na útek. Vzhľadom k nutnosti kontaktu s nakazeným sa dynamika šírenia v málo osídlených miestach spomaľuje.

Podľa modelu vedcov husto osídlené mestá rýchlo prepadnú nákaze. Stačí si predstaviť iba také preplnené metro a ako sa tam môžu choroby šíriť.

Zhoda podobná s akoukoľvek inou nákazou

Vedci vysvetlili, že zombie apokalypsu modelovali pomocou dát modernej epidemiológie. Simulácia predstavovala populáciu zhruba 300 miliónov ľudí, pričom zohľadňovali aj rôzne štádiá ako nenakazený človek, infikovaný, zombie a mŕtvy zombie.

Sledovalo sa šírenie náhodnými interakciami, ale aj zabíjanie zombie. Nakoniec sa určilo, že najbezpečnejšie miesta sú tie najodľahlejšie.

Simulovanie zombie apokalypsy sa môže zdať hlúpe, ale ako sme spomínali v úvode, tento plán je aplikovateľný aj na iné nákazlivé choroby a v istej miere sú odporúčania odsťahovať sa do málo osídlených miest vhodné aj v dobe dnešnej pandémie.