Vďaka experimentu výskumníci zistili, ktorý horor je najdesivejší zo všetkých. Kompletná Top 10 prekvapí

Podobných rebríčkov môžete na internete nájsť niekoľko. Zdá sa však, že nasledujúci bude jedným z tých relevantnejších. Stojí totiž na experimente, ktorý dal dohromady rebríček desiatich najstrašidelnejších filmov. Zostavený bol na základe počtu bodov a niekoľkých premenných.

Za novým experimentom stála spoločnosť Buzz Bingo, ktorej sa vďaka jednoduchej metodike a pripojeniu účastníkov na srdcový monitor podarilo zistiť, či je desiatka najstrašidelnejších filmov všetkých čias skutočne taká desivá a či je vôbec zoradená správne.

Skupina nadšencov vychádzala z dát na webe Where’s the Jump, ktorá pravidelne sleduje počet ľakačkových scén v jednotlivých hororových snímkach. Top desiatka tých, ktoré ich mali na konte najviac, bola známa. Spoločnosť Buzz Bingo však zaujímalo, či je skutočne zoradená správe a či na počte ľakačkových scén vôbec záleží. Je totiž známe, že podobných scén môže byť v horore niekoľko, v divákoch však strach vyvolávať nemusia. A práve to sa snažil experiment zistiť a dokázať.

Buzz Bingo si našli desiatich dobrovoľníkov, ktorí mali za úlohu pozerať 10 hororov nižšie. Počas ich sledovania im bola meraná srdcová činnosť, ktorá sa pri zvýšenom strachu zrýchľovala, pri zníženom zas naopak ustálila. Na základe tohto sa spoločnosti podarilo zostaviť a riadne usporiadať výsledný rebríček najstrašidelnejších filmov.

Hodnotilo sa pritom viacero premenných – celkový počet ľakačkových scén, napätie a najväčšie nastrašenie diváka. A zdá, že na základe dát a počtu bodov od desiatich participantov je najdesivejším hororom snímka Insidious. Z celkového možného počtu 30 bodov získala až 26.

Insidious je hororom z roku 2010 a za jeho réžiou stojí novodobý majster strachu James Wan. Sleduje príbeh rodiny, ktorá sa presťahuje do nového domu, v ktorom sa – kto by to bol povedal – začnú diať naozaj divné veci. Okrem zjavov desivých postáv a ešte čudnejších a zlovestnejších šepotov sa však v novom dome dejú aj iné zvláštnosti. Situácia vygraduje vo chvíli, keď sa jeden zo synov nezobudí zo spánku a lekári si príčinu jeho kómy nedokážu vysvetliť.

Horor Jamesa Wana sa teší popularite aj v našich končinách, na webe ČSFD mu užívatelia udelili hodnotenie 74 % a o jeho nepochybnom úspechu svedčia aj ďalšie tri pokračovania, ktoré vznikli. Čo sa týka celkového rebríčku najstrašidelnejších filmov, tak ten si môžete pozrieť nižšie.

TOP 10 najdesivejších hororov:

#10 Kliatba domu slnečníc / The Messengers (2007)

#9 Extraterrestrial (1014)

#8 Resident Evils: Posledná kapitola / Resident Evil: The Final Chapter (2016)

#7 The Banshee Chapter (2013)

#6 Sinister (2012)

#5 Hrôza v Connecticute 2: Duch Georgie / The Haunting In Connecticut 2 (2013)

#4 Annabelle 2: Stvorenie zla / Annabelle: Creation (2017)

#3 V zajatí démonov 2 / The Conjuring 2 (2016)

#2 Hrôza v Connecticute / The Haunting In Connecticut (2009)

#1 Insidious (2010)