Kaufland prekvapuje! Spúšťa predaj čapovanej drogérie

Nie je to tak dávno, kedy bežný spotrebiteľ neriešil to, koľko plastového odpadu vyprodukuje. Dnes však doba pokročila a čoraz viac ľudí odmieta používať napríklad plastové tašky a snaží sa objem vyprodukovaného plastového odpadu znížiť na minimum.

Kým nákup si môžeme odniesť z predajne vo vlastnej taške, s drogériou to je väčší problém. Našťastie, už aj u nás sa rozširuje koncept čapovanej drogérie, ktorú nájdeme napríklad v sietí dm drogérie. Existuje tiež zoznam miest, kde si môžete načapovať drogériu bez obalu. A teraz sa pridáva aj obchodný reťazec Kaufland, ktorý tak učiní čoskoro, uvádza portál Startitup.

„Prvý predaj čapovanej drogérie bude spustený na jar 2020 v predajni Kaufland na Trnavskej ceste v Bratislave. Zákazníci budú mať možnosť si do predurčených nádob načapovať univerzálny čistič domácnosti, plákadlo bielizne, prací gél alebo prostriedok na umývanie riadu“, uviedla pre portál Startitup hovorkyňa Kaufland Slovensko Lucia Langová.

Zároveň pre portál dodala, že ide o výrobky Tierra Verde s certifikátom Eco Garantie. Ten získajú produkty, ktoré spĺňajú ekologické normy a obsahujú zložky iba prírodného pôvodu.

Do obchodu si stačí priniesť vlastnú nádobu na drogériu, do ktorej si načapujete požadované množstvo. Obal bude možné si takisto kúpiť v Kauflande, aby sa ale zachovala myšlienka čapovania drogérie, potom by ste ho mali využívať na drogériu opakovane. Veľkou výhodou je, že nie ste obmedzovaní vopred určeným množstvom výrobku ako pri kúpe bežnej drogérie, ale môžete si načapovať iba toľko, koľko uznáte za vhodné.