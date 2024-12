Kate plánuje zmeniť vianočnú tradíciu kráľovskej rodiny, ktorá je vraj čudná. Chce sa viac podobať bežným ľuďom

Kráľovská rodina má veľa vianočných tradícií, ktoré sa líšia od bežných (napríklad prednášanie nahraného prejavu pre národ). Ale keď princ William nakoniec nastúpi na trón, zdá sa, že Kate Middleton bude chcieť urobiť niekoľko zmien – aspoň podľa zdroja blízkeho kráľovskej rodine.

Ako informuje portál marie claire, kráľovská rodina si už stovky rokov vymieňa darčeky na Štedrý deň – 24. decembra namiesto na 1. sviatok vianočný, čo je síce bežné u nás na Slovensku, no nie v anglicky hovoriacich krajinách. Podľa denníka Daily Beast , zdroj tvrdí, že kráľovná Alžbeta si rada otvárala darčeky deň vopred, keďže „nemala rada extravaganciu a otvorené prejavy konzumu a uprednostňovala, aby mal Štedrý deň posvätný nádych“.

Chce sa uskromniť

Zdá sa však, že princezná Kate nie je zástankyňou tejto tradície. „Kate vždy považovala darčeky na Štedrý deň za čudné. Určite sa toho zbaví, keď budú oficiálne riadiť veci,“ uviedol zdroj blízky kráľovskému páru.

Princ a princezná z Walesu trávia počas sviatkov čas vo svojom dome v Norfolku, Anmer Hall – ktorý sa nachádza na kráľovskom panstve Sandringham – a zdroj denníka Daily Beast uviedol, že Vianoce budú u nich doma vyzerať úplne inak. Zdroj prezradil, že obvyklé vianočné tradície „budú tento rok v Sandringhame v nejakej forme pokračovať, ale v Anmer Hall bude všetko oveľa uvoľnenejšie a bude mať príchuť strednej triedy“.

Kate tak už teraz zavádza zmeny v kráľovských tradíciách, avšak zatiaľ len u seba doma, kde si s manželom a deťmi vymenia darčeky. Bez ohľadu na to, kedy to urobia, sa William a Kate chystajú oslavovať aj vo veľkom, a to 6. decembra. Princezná z Walesu usporiada každoročný vianočný koncert kolied, na ktorom sa očakáva účasť jej manžela, princa Georgea, princeznej Charlotte a princa Louisa.