Katastrofa vo Fukušime spôsobila niečo zvláštne. Rovnakú situáciu už roky pozorujeme v Černobyle

Jadrová katastrofa vo Fukušime, ktorá nastala v roku 2011 po ničivej vlne cunami sa považuje za druhú najhoršiu po neslávne známom Černobyle. Až 15-metrové vlny vyradili z prevádzky tri reaktory, ktorých jadrá sa roztopili. Úrady preto nariadili evakuáciu ľudí a vytvorili zakázanú zónu o veľkosti 1 150 kilometrov štvorcových.

Do oblasti Fukušimy sa, podobne ako v Černobyle, vracajú zvieratá. Aj tu vedci predpokladajú, že je to kvôli neprítomnosti ľudí a divo žijúce zvieratá tak začínajú osídľovať vylúčenú zónu Fukušimy, uvádza portál IFL Science.

„Naše zistenia sú prvým dôkazom toho, že v evakuovanej oblasti vo Fukušime sa dnes nachádza veľké množstvo voľne žijúcich živočíchov a to aj napriek všadeprítomnej radiácii,“ povedal James Beasley, docent biológie Warnellovej univerzity v americkej Geogii.

Vedci z univerzity rozmiestnili spolu 106 fotopascí v troch zónach. Do prvej zóny majú ľudia vstup zakázaný v dôsledku veľkej radiačnej kontaminácie, do druhej so strednou úrovňou radiácie je obmedzený vstup a do tretej zóny, kde sa ľudia už môžu zdržiavať.

Počas 4 mesiacov zaznamenali viac ako 267-tisíc fotografií celkovo a až 20 rôznych živočíšnych druhov. Zachytili na nich makaky, japonské zajace, ale aj medviediky čistotné. No najviac zachytených bolo diviakov a to až na 46-tisíc obrázkoch. Zaujímavé je, že až polovica z nich bola vyhotovená práve v neobývanej zóne.

Takéto štúdie nám pomáhajú odpovedať na otázku, ako rýchlo dokážu divo žijúce zvieratá osídľovať miesta, ktoré boli predtým obývané ľuďmi, no museli ich náhle opustiť.