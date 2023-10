Katastrofa si vyžiadala minimálne už 2-tisíc obetí, hlásia po zemetrasení z Afganistanu. Zničených bolo viac ako 600 domov

Hovorca afganského ministerstva pre informácie a kultúru uviedol, že počet obetí zemetrasenia v provincii Herát je vyšší, než bol pôvodne hlásený. Počet zranených je podľa jeho slov takisto vysoký. Hovorca dodal, že približne šesť obcí bolo zničených a stovky civilistov zostali zasypaní pod troskami.

Zemetrasenie so silou 6,3 zasiahlo v sobotu približne o 11:00 h miestneho času oblasť v okolí mesta Herát na západe Afganistanu. Nasledovalo osem dotrasov. Úrady v sobotu hlásili viac než 120 mŕtvych a približne tisíc zranených. Dodali však, že očakávajú nárast počtu obetí. „Miestne úrady predpokladajú, že počet obetí sa zvýši, keďže pátracie a záchranné operácie pokračujú,“ uviedla Organizácia Spojených národov.

Hundreds of people were injured following a devastating #earthquake in #Herat

Many families are now in need of urgent support after their homes were destroyed.

Our teams are on the ground with members of the community to assess damages, & help those affected.#HeratEarthquake pic.twitter.com/Y6EspGivYj

— IOM Afghanistan (@IOMAfghanistan) October 8, 2023