Kanaďania sa nechceli očkovať, chceli však imunitu. Usporiadali preto “covid párty”, skončili na JIS-ke

Zhromažďovanie sa za účelom svadieb či inej zábavy sa už od začiatku pandémie neodporúča. Napriek tomu to ľudia často porušujú. Táto párty však bola naozaj špecifická. Bola zorganizovaná zámerne, jej účastníci sa chceli nakaziť koronavírusom a vybudovať si tak voči ochoreniu imunitu.

Väčšina ľudí robí, čo môže, aby sa nielen koronavírusu, ale aj iným ochoreniam vyhla. Nikto predsa nechce ležať doma v bolestiach alebo skončiť v nemocnici. To však neplatí o účastníkoch bizarnej covid párty. Ako informoval portál CityNews, ľudia v kanadskom meste Edson sa rozhodli, že sa nedajú zaočkovať. Namiesto toho si chceli imunitu vybudovať tým, že sa na párty zámerne nakazia koronavírusom.

Podľa portálu Vice skončila časť účastníkov v miestnej nemocnici, ďalší museli byť presunutí na jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice v Edmontone. Kevin Zahara, starosta Edsonu sa prostredníctvom Twitteru vyjadril, že situácia je skutočne znepokojivá. Síce nenapísal, že sa uskutočnila covid párty, priznal však, že viacero obyvateľov mesta sa ocitlo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Traja ľudia dokonca následkom koronavírusu podľahli.

The story that aired on City News tonight is troubling. While the Town of Edson was not aware of any such party occurring, these types of events would be highly dangerous and needlessly endanger lives.

— Kevin Zahara (@kevinzahara) September 23, 2021