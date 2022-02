Kamila Valijevová môže súťažiť aj napriek dopingovej afére. Pomohli jej výnimočné okolnosti

Len 15-ročná ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová čelí obvineniu z užitia nedovolenej látky. Celý športový svet prípad sleduje už niekoľko dní a očakáva, čo sa bude diať ďalej. Hrozilo, že jej odoberú medailu, padlo však definitívne rozhodnutie. Krasokorčuliarka môže pokračovať v súťaži.

Súd rozhodol v prospech krasokorčuliarky

Pred niekoľkými dňami šokovala svet informácia, že len 15-ročná talentovaná športovkyňa čelí obvineniam z užitia nedovolenej látky. Napriek tomu, že testy odhalili v jej tele prítomnosť TMZ (liek, ktorý sa využíva pri liečbe angíny či ischemickej choroby srdca), Športový arbitrážny súd rozhodol kvôli výnimočným okolnostiam v jej prospech, píše portál The Guardian.

Ak by sa súd rozhodol, že jej kvôli dopingovej afére medaily odoberie, mohlo by to na jej kariére napáchať nenapraviteľné škody. Súd okrem toho rozhodol, že Svetový antidopingový kódex nehovorí jasne, pokiaľ ide o vylúčenie chránenej osoby mladšej ako 16 rokov. Problém predstavuje aj fakt, že pozitívny test s nálezom TMZ v jej tele bol ohlásený so 44-dňovým omeškaním.

Zákaz by mohol nezvratne poškodiť jej kariéru

To, že test odhalil prítomnosť zakázanej látky už v decembri, no nález bol ohlásený až 8. februára, ohrozilo nielen samotnú športovkyňu, ale narobilo nemalé problémy aj organizátorom olympijských hier. Ak by bol prípad vyriešený do 7 až 10 dní po pozitívnom teste, ako je zvykom, teraz by sa týmto prípadom nikto nemusel zaoberať.

„Komisia, ktorá prípad posudzovala, sa obáva toho, že ak by bol uložený trest, po ktorom by Valijevová na olympijských hrách už nemohla ďalej súťažiť, mohlo by to napáchať nenapraviteľné škody,“ vyjadril sa Matthieu Reeb, generálny riaditeľ Športového arbitrážneho súdu. To však neznamená, že krasokorčuliarka vyviazne z dopingovej aféry bez akéhokoľvek trestu. To, či ruský krasokorčuliarsky tím, na čele ktorého Valijevová stála, príde o zlatú medailu, sa dozvieme až o niekoľko týždňov.

Mnohých rozhodnutie sklamalo

Komisia v rámci rozhodovania brala do úvahy viacero faktorov, zvážila základné zásady spravodlivosti, ale aj nenapraviteľné škody, ktoré môžu byť napáchané. Prihliada okrem toho aj na záujmy športovcov, ktorí počas olympijských hier v Pekingu nemali pozitívny dopingový test a napriek tomu musia čeliť disciplinárnemu konaniu.

Aj keď sa teda na Valijevovú upiera zrak celého sveta, pokračuje v súťaži naďalej, na ľade sa opäť objaví v utorok a vo štvrtok. Mnohých však verdikt sklamal, vrátane Sarah Hirshlandovej, predsedníčky Olympijského a paralympijského výboru USA. Podľa nej je zodpovednosťou olympijskej komunity chrániť integritu športu a dodržiavať najvyššie štandardy.

Tie by sa mali týkať všetkých – športovcov, trénerov i ostatných zúčastnených. Športovci majú právo na istotu, že pretekajú za rovnakých podmienok. Podľa Hirshlandovej je im však toto právo odopierané. Dodáva, že toto je zo strany Ruska ďalšia ukážka toho, ako systematicky ignoruje pravidlá čistého športu.