K vražde sa priznal omylom, keď mal zapnutý mikrofón. Divný multimilionár bol odsúdený na doživotie

To, že je niekto rozprávkovo bohatý ešte neznamená, že sa nemôže znížiť do stavu, že chladnokrvne zavraždí svojich blízkych. To je prípad aj amerického realitného magnáta Roberta Dursta, ktorého v Los Angeles odsúdili za vraždu ženy Susan Bermanovej. Tú chladnokrvne zastrelil. Zabiť mal však ešte ďalších ľudí.

Robert Durst je synom Seymoura Dursta a bratom Douglasa Dursta, ktorý je momentálne hlavou realitnej organizácie Durst. V súčasnosti 78-ročný Durst by mal mať podľa Celebrity Net Worth mať hodnotu majetku na úrovni 65 miliónov dolárov.

Priznanie sa v dokumente

S Robertom Durstom sa podľa článku Denníka N Andrew Jarecki skontaktoval a poskytol mu rozhovor. Natočili spolu 20 hodín materiálu. Jarecki sa Dursta začal pýtať na vraždu Susan Bermanovej, pričom mu vravel, že niekto napísal anonym o jej smrti. Písmo listu sa nápadne podobalo na Durstvovo, pričom v ňom boli aj rovnaké gramatické chyby.

Durst na toto nevedel odpovedať, čo bolo mimoriadne zvláštne. Zlom prišiel vtedy, keď potom išiel na toaletu. Tam urobil zásadnú chybu, ktorou sa usvedčil. Mal totiž na oblečení stále pripnutý aktívny mikrofón. Keďže sa zvykol rozprávať sám so sebou, povedal: “Čo som to urobil do pekla? Jasné, zabil som ich všetkých.”

Súd pred odvysielaním dokumentu

V marci 2015 mal byť odvysielaný dokument o Durstovi. Ten si ale nestihol pozrieť, lebo bol už zatknutý a postavený pred súd za vraždu Susan Bermanovej. Na súde vyzeral veľmi zle, bol po onkologickej operácii, napriek tomu sa súd bál, že plánuje útek do zahraničia. Pri zatknutí mu v izbe našli marihuanu a tiež zbrane.

Záhada od 80. rokov

Prvé podozrenia na Roberta Dursta začali padať už v roku 1982. V tom období zmizla jeho manželka Kathie. Táto mladá študentka medicíny bola polichotená záujmom bohatého muža, no Durst sa čoskoro ukázal v nie dobrom svetle. Keď Kathie otehotnela, nastalo peklo. Durst ju prinútil ísť na potrat.

Následne prišlo aj na fyzické násilie a Durst plánoval rozvod. Vo februári volala nejaká žena na lekársku fakultu, predstavila sa ako Kathie a povedala, že je chorá a nepríde. Následne o pár dní Durst nahlásil, že je jeho žena nezvestná.

Keď vyhodil jej veci, rodina a priatelia alarmovali políciu, aby zistili, ako to bolo s jej zmiznutím. Súd ich však neskôr formálne rozviedol a viac sa na nič nepýtal.

V tom čase urobil zo Susan Bermanovej svoju hovorkyňu. Tá mu vraj mala zabezpečiť alibi v prípade vraždy Kathie. Susan mohla byť napríklad ženou, ktorá telefonovala do školy. Durst jej často platil vysoké sumy a nedá sa vylúčiť, že finančné dary, ktoré jej platil, boli iba platby za vydieranie.

Zbavenie sa Susan a suseda

V roku 2000 už bolo okolo Dursta horúco. Rok predtým polícia opäť otvorila vyšetrovanie zmiznutia Kathie a začali prehľadávať Durstovu chatu ako aj priľahlý les a tiež jazero.

Durst bol vyplašený a rýchlo si zobral novú ženu, na ktorú previedol svoj majetok, aby ho nezískala jeho rodina, ktorú neznášal. Medzitým však potreboval umlčať osobu, ktorá by mu mohla zavariť.

Podľa policajnej správy bola zastrelená vo svojom byte a páchateľa do neho pustila. To naznačuje, že sa s ním poznala a nepokladala ho za hrozbu.

V septembri 2001 objavili v jazere telo Durstovho suseda a mali vážne podozrenie, že vrahom bol on. Zatkli ho, no zaplatil za seba kauciu. Od tej doby sa snažil polícii vyhýbať a bolo po ňom vyhlásené pátranie.

Oslobodenie a doživotie

Keď ho chytili pri nezmyselnej krádeži sendviča, mal pri sebe niekoľko desiatok tisíc dolárov. V následnom súde sa síce priznal k vražde suseda, no porotu presvedčil, že konal v sebaobrane. To, že telo rozsekal na drobné časti akoby nebrali do úvahy a Durst sa obhajoval tým, že sa bál, že mu nikto neuverí.

Po oslobodení sa viackrát dostal do problémov so zákonom, najmä pre držbu drog. Všetko by mu snáď aj prešlo, ak by nesúhlasil s rozhovorom, ktorý ho usvedčil.

Ako píšu TV noviny, pred pár dňami si Robert Durst vypočul definitívny verdikt. Za vraždu Susan Bermanovej dostal doživotný trest. To, kde sa nachádza telo Kathie, jeho prvej ženy, je však aj dnes ešte stále nezodpovedaná otázka.