Juraj Loj priznal, že sa dostal na psychické dno. Dlhé roky bojoval s depresiami, čo sa mu stalo takmer osudným

Každý kto sa chce uplatniť v hereckej brandži, musí na sebe poriadne zapracovať. Týkalo sa to aj známeho slovenského umelca, ktorý nasadil vysoké pracovné tempo a obracal sa, ako mohol. Odrazu však prišlo obdobie, kedy mu dali najavo psychika i telo, že to jednoducho nezvládajú. Výsledkom bolo podlomené duševné zdravie a depresie. Hoci to bolo veľmi ťažké, nakoniec sa z krízy dostal a dnes sa cíti výborne.

Náročné obdobie, kedy si prešiel vyhorením, bolo pre slovenského herca Juraja Loja obrovskou výzvou. Netrápili ho zlé nálady a chvíľkové depresie, ktoré jednoducho prejdú, ako to býva u väčšiny ľudí. Dostalo sa to až do takého štádia, že musel vyhľadať odbornú pomoc, ako priznal v rozhovore s Marekom Vagovičom. Pomocou kombinácie lekára, sily a odhodlania, ktoré v sebe mal, ale aj športu a podpory blízkych, sa mu podarilo z ťažkej situácie doslova vykúpiť. Možno povedať, že mu tieto veci zachránili život.

Mal blízko k poháriku

Úspešného umelca majú možnosť diváci vidieť v rôznych televíznych projektoch, ale aj vo filmoch a na divadelných doskách. Množstvo práce si však vyžiadalo svoju daň v podobe zhoršenej psychiky. Našťastie môže herec povedať, že ide už len o minulosť, no náročné obdobie mu aj tak zostalo v pamäti. Zrejme na to nikdy nezabudne, napokon ide o niečo, čo ho poznačilo, keďže to trvalo dlhé roky, a už len samotné rozprávanie o tom nie je jednoduché.

„Stalo sa mi to v divadle. Padol som na hlboké dno, z ktorého som sa dostával pomerne dosť dlho, nejakých 6 rokov. Musel som vyhľadať aj odbornú pomoc,“ vyšiel Juraj s pravdou von a naznačil tiež fakt, že inklinoval k alkoholu. Herci mávajú náročné dni, pričom pracujú aj 16 hodín denne, ako uviedli Topky. Preto sa stáva, že majú k dispozícii len 2 – 3 hodiny spánku. Je jasné, že sa to na tele i psychike podpíše.

„Mal som dosť silné depresie a neviem či stihomamy alebo čo, mal som pomerne ťažkú postavu v divadle. Vtedy sme robili Koniec hry od Mitanu a ja som hral Plachého, ktorý bol v ťažkej fáze alkoholizmu a vtedy som teda nemal ďaleko od pohárika. Vlastne sa mi tieto dva svety nejakým spôsobom spojili,“ uviedol Juraj.

Čo mu pomohlo?