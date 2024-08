Jozef Vajda šokoval fanúšikov. Hoci je v šoubiznise 50 rokov, toto ste o ňom určite nevedeli ani vy

Po toľkých rokoch na scéne sa len ťažko nájde niekto, kto nepozná tohto legendárneho herca. Zahral si rôzne roly od kladných až po záporné, od smiešnych až po tragické. Herectvo ho napĺňa, ako priznal nedávno v rádiu, no to však nie je všetko, čo o sebe prezradil.

Najnovšie Jozefa Vajdu vyspovedali Oliver Oswald a Samuel Procházka v ich Rannej show Sketch Bros v Rádiu Európa 2. Títo traja sa pritom už dobre poznajú, keďže Vajda účinkoval v ich videoklipe k skladbe „Minister Hypu“ a práve na jeho natáčanie si v relácii zaspomínali. Okrem toho však riešili aj Vajdovu dlhoročnú kariéru.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Festival zábavy Piešťanské zábaly (@festival_piestanskezabaly)

Miluje humor a zábavu

„Humor je úžasná vec a hlavne v lete… čo, počas celého roku,“ vyjadril sa Vajda v spojení s tým, prečo vlastne šiel do projektu so Sketch Bros. Azda nikoho táto odpoveď od vždy veselého herca neprekvapí. Rovnako, ako keď dostal otázku, či vníma rozdiel medzi tým, keď hrával v divadle kedysi, a keď hráva dnes. Odpovedal: „Rozdiel je, ale čo je zaujímavé, a úprimne sa priznám, že ten entuziazmus a chuť hrať mi ostali.“

„Mňa to baví,“ priznal ďalej herec a vysvetlil, že atmosféra aj publikum sú úžasné. Baviť ho to prestáva, len keď je toho už príliš veľa. Uviedol aj príklad, spomínajúc na jedno obdobie svojho života: „Za tri mesiace som mal 90 predstavení.“ Herectvo v divadle pritom zbožňuje a priznal, že ho to napĺňa a vždy má vďaka skvelej atmosfére dobrú náladu. „Keď prídem domov, mám dokonca problém zaspať. Si nabudený tou energiou,“ vysvetľoval moderátorom.

Čo o ňom nik nevie

Okrem priznaní ohľadom herectva, prezradil aj jedno nečakané. Vajda sa totiž podľa jeho slov venuje profesionálne herectvu od roku 1978, resp. od roku 1972 na vysokej škole a je teda na scéne už 52 rokov. „Tým, že máš takúto prax za sebou, vieš nám prezradiť o sebe nejaké tajomstvo, ktoré nikto nevie?“ spýtal sa herca moderátor Oliver Oswald.

Odpovedi na túto otázku nakoniec napomohli aj moderátori, no Vajda sa chopil odpovede s úsmevom a priznal: „Vydržím dlho pod vodou. Cez dve minúty určite. Dokonca trénujem… Vojdem do studeného bazéna, napríklad po saune a v tom studenom bazéne sa ponorím a držím a držím a držím v tej studenej vode… už som asi išiel aj na 2,5 minúty.“