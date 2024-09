Jon Bon Jovi sa stal hrdinom, zachránil ženu pred skokom z mosta: Spevák ju presvedčil, aby to nerobila

Americký hudobník a herec Jon Bon Jovi a asistentka videoprodukcie pomohli presvedčiť ženu na okraji pešieho mosta v meste Nashville, aby sa vrátila do bezpečia. Polícia uviedla, že incident sa odohral v utorok.

Miestne noviny The Tennessean informovali, že frontman rockovej skupiny Bon Jovi na moste nad riekou Cumberland nakrúcal hudobné video. Most bol v tom čase naďalej otvorený pre verejnosť. Na videu zachytávajúcom udalosť, ktoré podľa agentúry AP zverejnili na YouTube a neskôr stiahli, je vidno asistentku, ako sa prihovára žene na rímse mosta.

Incredible. Rock legend Bon Jovi convinces woman in Nashville to not leap from bridge. (Video: Metropolitan Nashville Police Department) pic.twitter.com/fXZeOCWSSx

— Mike Sington (@MikeSington) September 11, 2024