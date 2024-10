Jennifer Aniston odsudzuje spoločnosť, podľa ktorej by žena mala mať deti. Prehovorila o materstve, jej slová vás šokujú

Jedna z najznámejších herečiek je už dlhé roky pod paľbou médií a verejnosti, nestále narážajúcich na jednu vec, ktorú nemôžu pochopiť. Ako je možné, že nie je matkou? Hoci Jennifer čelí nátlaku zo strany spoločnosti, napriek tomu si stojí za svojím.

Údajne dala prednosť kariére pred deťmi. Pre toto rozhodnutie je neustále prepieraná ľuďmi, ktorí si šuškajú medzi sebou, ako to vôbec mohla herečka dopustiť. Podľa mnohých je samozrejmosťou, že žena by mala porodiť deti a stať sa matkou. Jennifer však má na to jasný názor, ako píše portál Marie Claire.

Brala to osobne

Ak je to možné, zakaždým sa predstaviteľka Rachel v sitkome Priatelia vyjadruje k sexistickým komentárom, ktoré sa pokúšajú zatieniť jej úspešnú kariéru a stavia sa na stranu nezávislých žien.

V rozhovore pre Hollywood Reporter z decembra 2021 herečka vysvetlila, prečo by ženy nemali byť obťažované pre svoj osobný postoj k materstvu a aká je bulvárna posadnutosť jej rodinnými plánmi škodlivá. „Kedysi som to všetko brala veľmi osobne, tie klebety o tehotenstve a všetko okolo toho, že som si vybrala kariéru pred deťmi,“ povedala herečka pre Hollywood Reporter.

Pokus o otehotnenie