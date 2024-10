Jej mozog funguje inak, ako si myslíme: Diagnostikovaná psychopatka opisuje 4 emócie, ktoré vôbec necíti

Dievčina, ktorá trpí antisociálnou poruchou osobnosti, chce na svojom profile @victhepath na sociálnej sieti TikTok podporiť rozvoj verejného diskurzu o celoživotnej diagnóze. Diagnostikovaná bola na terapii potom, ako po opakovanom rizikovom správaní skončila v nemocnici. Uvedomila si, že pokiaľ nezačne riešiť túžbu robiť nebezpečné veci, mohla by zomrieť veľmi mladá.

Počas terapie jej bola diagnostikovaná antisociálna porucha osobnosti. Vic si odvtedy založila profil na sieti TikTok, kde opisuje, aké to je žiť s touto poruchou. Označuje sa ako „diagnostikovaný psychopat“.

Z tohto dôvodu sa nazýva psychopatom

V odbornej terminológii však psychopatia a antisociálna porucha osobnosti nie sú totožné. Prečo sa teda samotná Vic nazýva psychopatom, vysvetľuje v jednom zo svojich videí.

„Do antisociálnych porúch osobností patrí aj psychopatia, aj sociopatia,“ hovorí. „Psychopatiu a sociopatiu však nie je možné diagnostikovať oficiálne, skôr sa využívajú na opis špecifických prejavov niekoho s antisociálnou poruchou osobnosti.“

Ako dodáva, vo svojom prípade sa stotožňuje viac s opisom psychopata. Zároveň však podotkla, že používanie termínu „psychopat“ priláka ľudí na jej profil viac, než keby otvárala video s frázou: „Ahojte, som Vic a trpím ASPD.“

To, že necítime vôbec nič, je omyl

V ďalšom zo svojich videí sa Vic rozhovorila o tom, ako funguje jej prežívanie emócií. Video sa veľmi rýchlo stalo virálnym a dnes má viac ako 3,4 milióna pozretí.

Ako Vic opisuje, veľa ľudí si myslí, že psychopati emócie vôbec neprežívajú. To je však podľa jej slov veľký mýtus. „Pokiaľ by človek skutočne nemal emócie, prakticky by sa zmenil na zeleninu a nemal by dôvod žiť,“ objasňuje.

Vic hovorí, že psychopati emócie prežívajú. „Hoci máme spektrum emócií, moja skúsenosť je taká, že moje emócie sú omnoho slabšie, než u normálnych ľudí.“

Prirovnáva to k zníženiu hlasitosti – jednoducho by sme si mali predstaviť situáciu, v ktorej cítime hnev, no rozsah hnevu stiahneme na minimum.

Hoci je teda veľkou výhodou, že ľudia s ASPD nie sú veľmi emočne reaktívni, zároveň nedokážu mnoho vecí prežiť v plnom rozsahu, a to je pre ňu obrovská nevýhoda.

Tieto štyri veci neprežíva vôbec

„Je však pár emócií, ktoré necítim vôbec. Nedokážem ich konceptualizovať a pokiaľ o nich premýšľam, mám pocit, akoby mi z tej snahy o porozumenie šrotoval mozog. Je to, akoby som vám povedala, nech myslíte na neexistujúcu farbu,“ opisuje ďalej.

Vymenovala štyri emócie a pocity, ktoré necíti – emočnú empatiu, lásku, ľútosť a úzkosť.

„O empatii som mala veľmi dlho zlý obraz. Čo sa týka lásky, tú jednoducho necítim – voči priateľom, voči rodine, ani voči môjmu partnerovi. Koncept lásky mi je úplne cudzí.“

Z týchto štyroch je práve ľútosť takým pocitom, ktorý si dokáže predstaviť najviac. „Myslím tým to, že asi rozumiem, čo niekto myslí vetou, že niečo ľutuje. Takéto niečo však ja necítim, a myslím si, že ľútosť ide ruka v ruke s úzkosťou.“

Ako dodáva, asi dokáže pochopiť, čo znamená, keď niekomu v hlave „víria myšlienky“, no netuší, či je jej chápanie týchto emočných prejavov totožné s realitou skutočného emočného prežívania u zdravých jedincov.