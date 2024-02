Jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku zachvátil požiar. Za dronovým útokom vo Volgograde je Ukrajina

V noci z piatka na sobotu v ruskom Volgograde vypukol požiar v jednej z najväčších ropných rafinérií v krajine. Ten je výsledkom úspešného útoku Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda, ktorému to povedal nemenovaný zdroj z bezpečnostnej služby.

Zdroj uviedol, že dva drony zasiahli primárnu jednotku na rafináciu ropy, bez ktorých závod stratí „značnú časť svojej výrobnej kapacity“.

In Volgograd, Russia, drones attacked Lukoil’s largest refinery in the Southern Federal District, with a capacity of 14.8 million tons

The regional governor and the Russian Defense Ministry claim that the UAVs were shot down and debris fell on the plant. pic.twitter.com/Nipp0S63yB

