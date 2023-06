Je v poriadku, ak kosíte trávnik aj počas horúcich dní? Toto je dobré vedieť predtým, než sa do toho pustíte

Ak sa prejdete cez víkend alebo aj počas bežných dní pomedzi domy, určite odniekadiaľ započujte typický zvuk kosačky. Kosenie je v plnom prúde a kosí sa takmer za každého počasia, s výnimkou dažďov. Je ale dobré kosiť trávnik aj vtedy, ak je horúco a doslova pečie slnko?

Dlhšia tráva je pre prírodu oveľa viac prospešnejšia, ako síce krajší, nízky a rovný porast, ktorý ale v sebe nedokáže udržať vlahu, ani život. Dlhé steblá tráv dokážu zatieňovať pôdu, čo je veľmi výhodné v prípade horúčav a zem sa tak nevysušuje. Ak je tráva pokosená nakrátko, je riziko, že zem sa vysuší, korene nebudú mať vlahu a trávnatý porast začne hynúť.

Taktiež, tráva, ak je dostatočne vysoká, poskytuje ideálne prostredie pre hmyz, ale aj pre vtáky či malé cicavce. Ak môžete, nekoste úplne celú plochu, ale nechajte niekoľko metrov štvorcových žiť „vlastným životom“. Ideálne pre vás, ale aj pre obyvateľov tohto mikroprostredia niekde na druhom konci záhrady, kde vám to nebude prekážať a vy zase nebudete rušiť vtáky či iných živočíchov, uvádza IFL Science.

Kosenie v horúčave

Asi je každému príjemnejšie, ak kosí trávu vtedy, keď nesvieti priame slnko, a tiež nie sú spaľujúce horúčavy. Vtedy je to ideálne aj pre trávu samotnú a ak predtým aj výdatne pršalo, nie je riziko, že by kosenie malo porastu nejako ublížiť. Práve takéto dni by ste mali na kosenie voliť.

Ak sa predsa rozhodnete kosiť počas horúceho letného dňa, v prvom rade sa postarajte o seba. Počas kosenia — teraz myslíme tlačenie kosačky s elektrickým či benzínovým pohonom — môžete spáliť aj 170 kalórií za 30 minút. Ide o fyzicky náročnú činnosť, ktorá sa s vysokou teplotou sťažuje ,a tak by ste si mali dávať pravidelné prestávky a dodržiavať pitný režim, ktorý by ste mali vzhľadom k aktivite a horúčave, navýšiť. Vhodné je tiež chrániť sa pred slnkom vhodnou pokrývkou hlavy.

V druhom kroku myslite na svoj trávnik. Nastavte nôž na kosačke čo najvyššie, aby pokosená tráva vrhala na zem aspoň minimálny tieň. Ďalším tipom je nechať pokosenú trávu na mieste, čo opäť vytvorí tieň a ochráni trávu pred vyschnutím. Po pár dňoch môžete, v prípade ochladenia či dažďa, trávu pohrabať.

Ak je to ale možné, koseniu počas horúcich dní sa vyhnite.