Je toto skutočná vlajka danej krajiny? Tento kvíz dokáže potrápiť aj toho, kto vlajky Ázie dobre pozná

Určiť správne vlajky známych ázijských štátov nie je nijako náročné. Avšak, čo sa stane, ak by sme vo vlajkách zmenili farbu alebo upravili niektoré jej časti? Vedeli by ste si to všimnúť a určiť, či sa s vlajkou manipulovalo alebo nie? To si v dnešnom kvíze overíme. Ponúkneme vám 10 ázijských vlajok, z ktorých sú niektoré upravené v grafickom programe. Dokážete zistiť, ktoré?

Je táto vlajka Kambodže správna? Public Domain Áno Nie Pokračovať >> Je táto vlajka Libanonu správna? Public Domain Áno Nie Pokračovať >> Je táto vlajka Filipín správna? Public Domain Áno Nie Vlajka Filipín vyzerá v skutočnosti takto: Pokračovať >> Je táto vlajka Indie správna? Public Domain Áno Nie Skutočná vlajka Indie vyzerá takto: Pokračovať >> Je táto vlajka Iraku správna? Public Domain Áno Nie Pokračovať >> Je táto vlajka Kuvajtu správna? Public Domain Áno Nie Skutočná vlajka Kuvajtu vyzerá takto: Pokračovať >> Je táto vlajka Pakistanu správna? Public Domain Áno Nie Pokračovať >> Je táto vlajka Číny správna? Public Domain Áno Nie Skutočná vlajka Číny vyzerá takto: Pokračovať >> Je táto vlajka Kazachstanu správna? Public Domain Áno Nie Skutočná vlajka Kazachstanu vyzerá takto: Pokračovať >> Je táto vlajka Turecka správna? Public Domain Áno Nie Pokračovať >> Vyhodnotenie: Skvelý výsledok" Všetky tvoje odpovede boli správne, gratulujeme 🙂 Vyhodnotenie: Výborný výsledok! Dnešný kvíz ťa neprekvapil, gratulujeme 🙂 Vyhodnotenie: Pekný výsledok, aj keď pár vlajok ťa zmiatlo 🙂 Vyhodnotenie: Niečo vyšlo, niečo nie, ale nebolo to až také zlé 🙂 Vyhodnotenie: Daj si radšej iný kvíz, určite to bude lepšie 🙂 Povedzte nám kto ste na zobrazenie výsledkov! Vaše meno: Váš email: Zobraziť výsledky >> Prosím zdieľajte tento kvíz na zobrazenie výsledkov. Facebook HRAŤ ZNOVA!