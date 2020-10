Je toto skutočná vlajka danej krajiny? Tento kvíz dokáže potrápiť aj toho, kto vlajky Ameriky dobre pozná

Mnohí z vás by určite nemali problém priradiť vlajky štátov Severnej a Južnej Ameriky k im názvom. Čo ale, ak by sme zmenili vo vlajkách malé detaily a vašou úlohou by bolo určiť, či je to skutočná vlajka krajiny? V dnešnom kvíze to otestujeme.

Ponúkneme vám 10 vlajok štátov Ameriky, avšak pri niektorých z nich sme v grafickom programe zmenili nejaké detaily. Na prvý pohľad by tak vlajka mohla skutočne prislúchať danému štátu, no pozornejšiemu oku neujde, že prišlo k istým zmenám. Podarí sa vám odhaliť všetky vlajky správne?