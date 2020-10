Poznáte skutočné mená slávnych hercov? Tento kvíz na 100 % zvládne iba pravý filmový fanúšik

Aj keď na Slovensku to bežné nie je, za veľkou mlákou používanie vymysleného mena v šoubiznise je. Pravdou je, že najčastejšie to vidíme u spevákov či speváčok, no ani v hereckej brandži to nie je nič neobvyklé. Pri mnohých hercoch dokonca ani netušíme, že meno, ktoré používajú, nie je ich vlastné a aj preto dnešný kvíz môže byť o to náročnejší. Podarí sa vám ho zvládnuť na plný počet bodov?

