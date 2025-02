Je to napäté: Poslanci otvorili schôdzu až na druhý pokus, rozhodne sa o budúcnosti lekárov

Poslanci sa majú dnes venovať zdravotníckemu zákonu súvisiacemu s dohodou s lekárskymi odborármi. Na programe majú aj stavebný zákon, aj návrh na úpravu niektorých zákonov v súvislosti so zmenami ním vyvolanými.

Otvorenie či neotvorenie dnešnej schôdze malo ukázať, či má koalícia ešte dostatočnú silu pokračovať. Počas posledných týždňov odišli z Hlasu rebeli okolo Samuela Migaľa a otázna je aj podpora huliakovcov.

Poslanci na prvý pokus neotvorili schôdzu, NR SR nebola uznášaniaschopná. Na druhý pokus schôdzu otvorili, prítomných bolo 76 poslancov.

Opozícia kritizuje vládu

Opozícia kritizuje vládnu koalíciu za to, že sa jej v utorok nepodarilo na prvýkrát otvoriť mimoriadnu schôdzu, ktorú si sama zvolala. Je to podľa nej dôkaz o tom, že nezvláda vládnutie.

Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci poznamenal, že parlament nemôže fungovať tak, že sa niekto pri hlasovaní pomýli alebo zabudne stlačiť gombík. „Nemôže byť každé hlasovanie dráma,“ skonštatoval. „Keď nedokážu riadiť krajinu, nech od toho odídu,“ povedal s tým, že ide o jasný dôkaz toho, že koalícia je v kríze a mala by odstúpiť.

„Ak je to tak, že sa niekto pomýlil, budeme to zažívať kontinuálne, to mi príde nepredstaviteľné. Vládna koalícia má byť pevná, stabilná, má sem prinášať návrhy zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom,“ reagoval šéf opozičnej SaS Branislav Gröhling. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil rokovanie parlamentu za chaos a hanbu. „Takto to bude asi fungovať nasledujúce mesiace a možno, bohužiaľ, aj roky,“ dodal.

Lekári sa držia dohody

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali schváliť zdravotnícku legislatívu bez dodatočných zmien a v znení, ktoré vychádza z dohody uzavretej koncom roka 2024. Vyzýva ich na to Lekárske odborové združenie (LOZ).

Šéf LOZ Peter Visolajský na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že poslanci by mali brániť záujmy občanov a pacientov a nie záujmy finančných skupín. Pokiaľ by sa legislatívu nepodarilo do konca februára schváliť, 3300 lekárov odíde k 28. februáru z nemocníc.

„Držíme sa dohody, ktorú sme s vládou uzavreli 20. decembra. Tá dohoda má povinnosti pre obidve strany. Z našej strany to bolo stiahnutie výpovedí pod podmienkou, že tieto zákony budú splnené a presadené v národnej rade. Dnes majú byť predložené, tak, ako budú schválené, k tomu sa postavíme a prehodnotíme, čo vlastne prešlo, v akom znení. Ak by boli zmenené, budeme to brať ako porušenie dohody. A porušenie dohody, ktorú sme uzavreli s vládou, znamená, že nám končia pracovné zmluvy 28. februára, tým 3300 lekárom,“ ozrejmil Visolajský.

Nerozumie, že sa nájdu poslanci, ktorí chcú k legislatíve pripojiť pozmeňujúce návrhy bez verejnej debaty a bez toho, aby vysvetlili, aké sú ich zámery a čo to prinesie.

Súbor legislatívnych úprav, ktoré sú súčasťou dohody s LOZ, prinesú podľa Visolajského transparentné financovanie nemocníc. Ide o šesť legislatívnych zmien.

Koniec nútených prác

Zrušiť sa má napríklad tzv. „kriminalizačný“ zákon, ktorý zavádzal „nútené práce pre zdravotníkov“. Ide tiež o opravy miezd zdravotníkov v nemocniciach. Myslí si, že vďaka dohode s vládou stúpol za minulý rok počet sestier.

Hoci sa výpočty nákladov legislatívnych zmien líšia, Visolajský tvrdí, že zákony prinesú väčší poriadok vo financiách nemocníc. „Myslím si, že to v konečnom dôsledku ušetrí štátu peniaze,“ dodal s tým, že dosahy na náklady vyčíslil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte v decembri a vtedy povedal, že peniaze v rozpočte nájde. „My sme ukázali, že sa konsolidácii v zdravotníctve nebránime, naopak, ju vyžadujeme,“ dodal šéf LOZ.

Zmeny by sa mali podľa dohody s odborármi týkať valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Šaško v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne s tým, že vláda do konca februára 2025 prijme zákony podľa dohody. V opačnom prípade lekári z nemocníc v marci odídu.