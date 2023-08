Je odpornejší ako Ľudská stonožka: Vo zvrátenom horore starec odreže mužovi nohy a zašije telo, bude vám na vracanie

Keď sa povie brutálny a nechutný horor, mnohým asi okamžite napadne Ľudská stonožka. Považuje sa za jeden z najodpornejších filmov, aké kedy vznikli a množstvo ľudí nemá žalúdok na to, aby ho dopozerali. Alebo aby si ho vôbec zapli. A niet sa čomu čudovať. Podľa niektorých divákov však existuje horor, ktorý je ešte odpornejší, upozornil portál LADbible.

Ak vás náhodou chýry o Ľudskej stonožke (The Human Centipede) obišli, mali by ste vedieť, že nie je nič pre slabé žalúdky. Hlavný hrdina, ktorým je šialený chirurg, sa rozhodne zrealizovať svoj zvrátený experiment — prepojiť trojicu ľudí ich tráviacimi traktami a vytvoriť tak živú ľudskú stonožku. Ako to spraví? Spojí ústa k ich konečníkom a skúša, či dokážu fungovať ako jeden organizmus. Dosť bláznivé, čo poviete?

Môže to byť ešte horšie

V podobnej nôte sa nesie aj snímka Mroží muž (Tusk) z roku 2014, ktorá je podľa niektorých dokonca ešte viac nechutná.

Kým v predchádzajúcom prípade chcel chirurg vytvoriť ľudskú stonožku, tu sa objavuje opäť hrdina s vášňou pre túto špecializáciu, ktorý je ale fascinovaný mrožmi. A už asi tušíte, čo je jeho úmyslom.

Stane sa obeťou jeho desivého plánu

Mroží muž sleduje moderátora, ktorý sa dostane do domu na prvý pohľad invalidného muža s cieľom spraviť s ním rozhovor. Ponúka totiž ubytovanie výmenou za počúvanie jeho dobrodružných historiek. Celá situácia sa zvrtne, keď mu starec v bezvedomí amputuje obe nohy. A to je len začiatok.

Zaujímavosťou je, že v tejto snímke od režiséra Kevina Smitha sa objavil aj Johnny Depp so svojou dcérou Lily-Rose Depp.

Filmy Mroží muž a Ľudská stonožka sú medzi divákmi porovnávané, o čom svedčia aj ich reakcie na Twitteri. Tiktokerka Heidi Wong, ktorá sa zaoberá horormi a jej videá majú milióny zhliadnutí, zaradila Mrožieho muža medzi horory, ktoré sú ešte väčším zverstvom ako Ľudská stonožka.

Každopádne, nech sa rozhodnete pre sledovanie ktoréhokoľvek z nich, prajeme vám predovšetkým silný žalúdok.