Je o neho enormný záujem, polícia ho nestíha vyrábať: Ak si chcete vybaviť tento typ dokladu, pripravte sa na dlhšie čakanie

Enormný záujem o cestovné pasy spôsobil, že polícia ich nestíha vyrábať. Môže za to avizované zvýšenie správnych poplatkov za vybavenie pasu, ako aj skutočnosť, že sa Slováci začínajú pripravovať na letné dovolenky. Od začiatku tohto roka prijali oddelenia dokladov takmer 234-tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu.

„Vlani v rovnakom období to bolo asi 120-tisíc žiadostí. Percentuálny nárast je teda viac ako 90 percent,“ informovalo ministerstvo vnútra. V marci 2024 denné počty prijatých žiadostí presahovali 4 000, v jeden deň bolo zaznamenaných takmer 8 000 žiadostí.

Pasy a ostatné doklady vyrába Národné personalizačné centrum. „Napriek maximálnej snahe a pracovnému nasadeniu zamestnancov po pracovnej dobe a počas víkendov nie je možné vydať všetky pasy načas. Štandardná 30-dňová lehota môže byť preto predĺžená o pár dní,“ upozorňuje rezort vnútra. Žiadateľov o pas prosí o trpezlivosť a ubezpečuje ich, že robí všetko preto, aby sa žiadosti vybavili v čo najkratšom termíne. Zároveň pripomína, že občania Slovenskej republiky môžu pre plnohodnotné cestovanie v rámci EÚ a schengenu využiť aj platný občiansky preukaz s fotografiou.

Vydanie cestovného pasu do 30 dní pre osoby od 16 rokov stálo ešte v marci 33 eur, od apríla je to už 50 eur. Pri vydaní pasu do desiatich dní to je 100 eur a do dvoch dní 150 eur.