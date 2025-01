Je jedinou súťažiacou v miss, ktorá sa kedy odvážila súťažiť bez mejkapu. Dotiahla to až do finále, takto vyzerala

Finalistka Miss Anglicko sa zapísala do histórie. Ukázala, že má v sebe veľkú odvahu a trúfla si na neuveriteľnú vec. Odhodlaná mladá žena stavila na prirodzenosť a množstvu líčidiel a mejkapu dala bokom. Ukázala sa v celej svojej kráse a vyplatilo sa jej to.

Ruku na srdce, štandardy krásy sú voči ženám celkom prísne. Ak ide o súťaž miss, platí to dvojnásobne, keďže je založená na vzhľade a celkovej charizme. Aj preto sa každá jedna súťažiaca snaží vyzerať čo najlepšie, k čomu jej dopomôže mejkap. Jedna z nich to však poňala inak ako ostatné. Študentka politiky sa dostala do finále po tom, ako sa stala prvou súťažiacou bez mejkapu v 94-ročnej histórii tejto súťaže, ako uviedol portál Greater Good.

Podľa nej je dôležité niečo iné

Vtedy len 20-ročná vysokoškoláčka Melisa Raouf z Battersea z južného Londýna súperila v roku 2022 s ďalšími 40 finalistkami o titul Miss Anglicko. Ako sama povedala, chcela propagovať vnútornú krásu a spochybniť ideály krásy prezentované hlavne na sociálnych sieťach. Hoci organizátori podujatia už predtým zaviedli do súťaže kolo, v ktorom sa mali modelky predviesť bez mejkapu, tvrdili, že to bolo prvýkrát, čo sa niekto sám rozhodol súťažiť bez nalíčenia aj mimo neho.

„Chcela som dokázať, že máme na výber,“ prehovorila v tom čase pre BBC News. „Nemusíme sa líčiť, ak nechceme.“

Melisa zároveň vysvetlila, že vníma mejkap ako umenie a že nie je proti tomu, aby ho niekto nosil. Sama sa ho úplne nevzdala a líči sa na rôzne príležitosti. „Líčenie oceňujem ako formu umenia a kreativity. Je v poriadku nosiť mejkap na vylepšenie svojho vzhľadu alebo na špeciálne príležitosti, ale nemal by nás definovať. Je to o voľbe. Chcela som dokázať, že nemusíme nosiť mejkap, ak nechceme,“ dodala.

Povzbudzuje ostatné ženy